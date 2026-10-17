Claudio Borghi indignado por esta situación en Colo Colo: “Lo encuentro una locura”

En Colo Colo se ha remecido todo en estos últimos días y todo esto ante el interés que hay desde el fútbol mexicano en poder contar con el entrenador del ‘Cacique’, Fernando Ortiz, quien aún no sabe qué será de su futuro, ya que desde el conjunto nacional todavía no sellan su renovación.

Sobre esta situación, el ex jugador y entrenador de Colo Colo, Claudio Borghi ocupó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para referirse a una posible partida del ‘Tano’ al fútbol mexicano, en la que no se explica como aún en el ‘Popular’ no lo hayan renovado.

“Encuentro una locura que no lo renueven (a Fernando Ortiz), para mí, lo encuentro una locura”, partió indicando Borghi.

Siguiendo en esto, el ‘Bichi’ es claro en indicar que en Colo Colo debieron acelerar la renovación de Fernando Ortiz pensando en la temporada 2027, ya que deben comenzar a analizar la continuidad, salida y posible llegadas de otros jugadores.

Ortiz y el futuro de Colo Colo es una duda | Foto: Photosport

“El tiempo va pasando y las ofertas van surgiendo y además tiene que ver no solo lo del término del campeonato, sino que ver la renovación del plantel y dar visto bueno a ciertos jugadores”, declaró.

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Concluyendo, Borghi deja el mensaje en Colo Colo que si sigue esperando por una posible renovación a Fernando Ortiz, el estratega se podría volver mucho más caro en caso de ser campeón.

“Yo creo que si Ortiz es campeón, ya es más caro, a mí me da esa impresión y después, ya es difícil”, cerró.