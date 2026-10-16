El “refuerzo” que Colo Colo trajo desde Brasil: volvió a casa y se puso el buzo albo

El jueves en Colo Colo tuvieron una grata sorpresa que llegó desde el fútbol brasileño para reencontrarse con sus orígenes.

En Colo Colo tuvieron una grata visita el jueves, pues volvió al Estadio Monumental un formado en casa que fue seleccionado nacional y la rompió en el fútbol brasileño.

Hablamos de Claudio Maldonado, exfutbolista de 46 años que está radicado en Brasil, país donde brilló y decidió quedarse tras colgar los botines.

El otrora defensor se hizo presente en La Ruca para acompañar a su amigo Héctor ‘Tito’ Tapia, el jefe de divisiones inferiores del Cacique, poniéndose a disposición de la Sub 14 del cuadro popular.

Es más, en fotografías que compartió el club, se puede ver a Maldonado vestir la indumentaria de entrenamiento del Eterno Campeón.

Cabe recordar que en el fútbol formativo de Colo Colo hay varios exfutbolistas que fueron formados en la Casa Alba y que ahora dirigen aquellas series, como Braulio Leal en la Sub 20 y Álvaro Ormeño en la Sub 15.

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La gran trayectoria de Claudio Maldonado

El medallista olímpico en Sídney 2000 vistió la camiseta de Colo Colo entre 1998-2000 y 2014-2015. La mayor parte de su carrera la hizo en Brasil, donde defendió a Sao Paulo, Cruzeiro, Santos, Flamengo y Corinthians. También tuvo un paso por el Fenerbahce de Turquía.

Últimamente ejercía como ayudante técnico en el Red Bull Bragantino, equipo que compite en el Brasileirao.

En síntesis

Claudio Maldonado visitó el Monumental para acompañar a la Sub 14 de Colo Colo.

visitó el Monumental para acompañar a la Sub 14 de Colo Colo. 1998-2000 y 2014-2015 son los años en que defendió la camiseta de Colo Colo.

son los años en que defendió la camiseta de Colo Colo. Red Bull Bragantino fue su último club donde ejerció labores como ayudante técnico.