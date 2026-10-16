El “refuerzo” que Colo Colo trajo desde Brasil: volvió a casa y se puso el buzo albo

En Colo Colo tuvieron una grata visita el jueves, pues volvió al Estadio Monumental un formado en casa que fue seleccionado nacional y la rompió en el fútbol brasileño.
Hablamos de Claudio Maldonado, exfutbolista de 46 años que está radicado en Brasil, país donde brilló y decidió quedarse tras colgar los botines.
El otrora defensor se hizo presente en La Ruca para acompañar a su amigo Héctor ‘Tito’ Tapia, el jefe de divisiones inferiores del Cacique, poniéndose a disposición de la Sub 14 del cuadro popular.
Es más, en fotografías que compartió el club, se puede ver a Maldonado vestir la indumentaria de entrenamiento del Eterno Campeón.
Cabe recordar que en el fútbol formativo de Colo Colo hay varios exfutbolistas que fueron formados en la Casa Alba y que ahora dirigen aquellas series, como Braulio Leal en la Sub 20 y Álvaro Ormeño en la Sub 15.
La gran trayectoria de Claudio Maldonado
El medallista olímpico en Sídney 2000 vistió la camiseta de Colo Colo entre 1998-2000 y 2014-2015. La mayor parte de su carrera la hizo en Brasil, donde defendió a Sao Paulo, Cruzeiro, Santos, Flamengo y Corinthians. También tuvo un paso por el Fenerbahce de Turquía.
Últimamente ejercía como ayudante técnico en el Red Bull Bragantino, equipo que compite en el Brasileirao.
El Cacique a la deriva: Fernando Ortiz y Colo Colo separarían los caminos para la temporada 2027
En síntesis
- Claudio Maldonado visitó el Monumental para acompañar a la Sub 14 de Colo Colo.
- 1998-2000 y 2014-2015 son los años en que defendió la camiseta de Colo Colo.
- Red Bull Bragantino fue su último club donde ejerció labores como ayudante técnico.