El Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo se encuentra en México para disputar un partido amistoso ante el Sevilla y después se trasladará hasta Estados Unidos para medirse con la Real Sociedad en otro encuentro amistoso.

El portero chileno enfrentó los micrófonos de la prensa mexicana y fue consultado sobre una posible vuelta y/o retiro en Colo Colo, a lo cual el bicampeón de América no esquivó la pregunta y contestó sin tapujos.

“Yo siempre he sido abierto a todas las opciones dentro de mi carrera. Voy próximo a cumplir los 41 años y dependerá del físico, e lo mental, de la importancia que yo sienta y tenga en el lugar donde me toque estar”, dijo Bravo.

Bravo pone sus condiciones para volver a Colo Colo. | Foto: Photosport

Bravo pone como condición los factores mencionados: “La determinación final va a depender de esos factores y del lugar donde me necesitan y me quieran, me sienta cómodo. Veremos las posibilidades el día de mañana, pero mi presente es el Betis”.

Esta no es la primera vez que se habla de un posible retorno de Bravo al club que lo formó, ya que en varias ocasiones se rumoreó con que podría volver, pero eso finalmente no sucedió y el portero sigue en España.

Cabe recordar que, hace poco, Claudio Bravo renovó su vínculo con el Real Betis por una temporada más y el próximo año cumplirá 41 años, por lo que si llega a terminar su carrera en el Cacique será con una avanzada edad.