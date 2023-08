Los trascendidos indican que en los próximos días podría caer una suculenta oferta desde Bélgica por Damián Pizarro, joya de la cantera de Colo Colo que agarró protagonismo este año y no soltó más la camiseta de titular.

En esa línea, Pizarro se ha mantenido siempre como fijo para Gustavo Quinteros, algo que en la vereda de al frente Darío Osorio no ha podido hacer y se ha llevado las intensas críticas de los hinchas y el medio en general por el fútbol que despliega.

Esta comparación fue abordada por Jorge Valdivia en F90 de ESPN, donde señaló de manera clara las diferencias que hay entre el prometedor delantero de Colo Colo y el volante azul que ha visto su rendimiento mermado en los últimos meses.

Osorio ha sufrido una considerable baja en su rendimiento con la U. | Foto: Photosport

De entrada, el mago recalca que entre ambos jugadores “Lo veo distinto a Pizarro en relación a Osorio, de la cabeza. Supo aguantar las críticas del medio en general, al hincha de Colo Colo por su falta de gol”.

“Osorio no pudo bancarse que haya sido decepción en el Sudamericano Sub 20, no tiene continuidad en la U y ambos entregan cosas distintas, pero Osorio no entrega nada, desde lo futbolístico no responde”, complementó.

Ahora, habrá que ver si la oferta por Damián Pizarro es real o si no, tendrá que seguir remándola tal como Darío Osorio intenta hacerlo en Universidad de Chile en los últimos partidos con un equipo que tampoco lo ha acompañado mucho.