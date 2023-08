Gustavo Quinteros vive momentos de incertidumbre en Colo Colo, donde las polémicas con Darío Lezcano y los trascendidos de que no continuará una vez que finalice su vínculo son cada vez más fuertes conforme se acerca el fin de la temporada.

En caso de que Quinteros no renueve y le diga adiós al Cacique, Colo Colo deberá ir en búsqueda de un entrenador que se haga cargo del primer equipo y, en esa línea, ya salió el primer candidato a la luz.

¿Tambalea Quinteros? Pillo Vera se entusiasma con dirigir a Colo Colo. | Foto: Photosport

Jaime Vera, histórico crack ochentero del Cacique, estuvo de invitado en De Fútbol Se Habla Así de D Sports y comentó que “Yo no tengo problema porque nací en el club, soy de Colo Colo; jugué, fui capitán”.

El panel fue al hueso y le preguntó directamente si quiere o si le interesaría dirigir Colo Colo y su respuesta fue contundente: “A mí siempre me ha gustado, si yo soy del club. Lo único que me ha faltado es dirigir a Colo Colo. Me parece que yo fui el jugador más joven siendo capitán del equipo, pero bueno, es una anécdota. También me gustaría que asuma Claudio Borghi”.

La carrera por ser entrenador de Colo Colo en caso de que Gustavo Quinteros no siga en los albos ya se inició y encuentra en Jaime Vera a su primer candidato, jugador que pasó por todos los puestos habidos y por haber en la institución.