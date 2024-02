Ayer se vivió un partido con diversas emociones en el Estadio Nacional, recinto al que volvió el fútbol después de casi dos años. Esta vez con la Supercopa, donde Colo Colo enfrentó a Huachipato en el primer partido oficial de la temporada 2024.

Con Arturo Vidal en cancha y anotando un gol, el Cacique vencía por 2-0 a los Acereros, pero en la recta final el encuentro tuvo que ser suspendido por los graves incidentes protagonizados por la barra alba en el codo norte.

Aquello ha generado una ola de reacciones, a las que se sumó con Bolavip el reconocido periodista deportivo Jorge Coke Hevia. Pese a todo lo ocurrido, el rostro de Radio Pauta destacó el aporte que el King le está dando al Eterno Campeón, aunque puso una pequeña cuota de preocupación respecto a su rodilla derecha, la que lo mantuvo por cuatro meses al margen, entre septiembre y enero.

“Se sacan dos conclusiones. La futbolística, Vidal hace que todos sean mejor. Todavía le falta, esto es información mía, esa rodilla todavía no está 10 puntos. Pero le saca trote al resto“, comenzó diciendo.

Carlos Palacios y las mejoras en la defensa de Colo Colo

En la misma línea, se refirió a la otra figura del cuadro popular, Carlos Palacios, que anotó el primer gol de los albos ante los siderúrgicos.

“Un desafío va a ser, cómo convive Carlos Palacios con un ‘9’. Porque él libre, sin que la raya lo restrinja, ha mostrado su mejor versión“, indicó.

También, repasó el trabajo defensivo, donde el entrenador Jorge Almirón debería probar variantes: “Lo único donde Colo Colo tiene margen que mejorar, es que la salida de sus dos centrales es muy tosca. Necesita uno con mejor pie. No sé si se podrá meter Amor, Daniel Gutiérrez… no sé”.

Carlos Palacios y Arturo Vidal son las grandes figuras del Colo Colo 2024. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

Los incidentes en el Estadio Nacional

Respecto a los incidentes y graves hechos de violencia, Coke Hevia explotó: “Y después tenemos la otra arista, la de la violencia. Mientras los clubes no se hagan cargo real, la ANFP no imponga sanciones reales, más que partidos sin público, y no se meta el gobierno, que hace rato no se quiere meter en nada deportivo, estamos cagados“.

“¿Cómo ese lumpen siempre está en todos los estadios? Porque los clubes tienen vínculos con las barras“, expuso el comunicador.