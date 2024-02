En Colo Colo se defienden tras los incidentes en la Supercopa: "No estuvimos a cargo de la organización"

Una profunda sensación de decepción y tristeza rondaba anoche en los pasillos del Estadio Nacional, luego de los graves incidentes protagonizados por los hinchas de Colo Colo en la Supercopa frente a Huachipato, que llevó a que el partido se suspendiera cerca del final, cuando el Cacique estaba 2-0 arriba en el marcador.

En el entretiempo se vivió una batalla campal entre los barristas albos y los agentes de seguridad respaldados por Carabineros, mientras que el segundo tiempo nunca se pudo disputar con total normalidad. Finalmente, un incendio en el codo norte llevó al árbitro José Cabero junto con las autoridades a suspender el evento y dejar inconcluso este primer título de la temporada.

Tras el partido, hubo un par de voces de ambos equipos que se refirieron a la situación. Por el lado del cuadro popular, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stohwing, condenó los hechos e hizo pública su postura que se deben jugar -a puertas cerradas- los minutos restantes.

“Condenamos enérgicamente estos hechos, le hacen mucho daño al fútbol y nos parece deplorable. La violencia no nos puede ganar y lo que conversamos es que hay que jugar los restantes 10 minutos para declarar al ganador de la Supercopa y que se mantenga lo que corresponde“, comenzó diciendo.

“Lo hemos conversado con el presidente de Huachipato y la gente de la ANFP. Ahora, se debe reunir el directorio y serán ellos los que tomen la decisión, pero debería ir por ese camino. No vemos otra posibilidad, lo ideal es que se juegue sin público. Las fechas son complejas, pero hay que buscar la más adecuada”, agregó.

Así fueron los incidentes protagonizados por los barristas de Colo Colo en la Supercopa. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

La frustración de los futbolistas tras la suspensión de la Supercopa

Sobre la impresión de los jugadores por lo sucedido, Stohwing comentó que se frustraron tras lo acontecido en Ñuñoa.

“Los jugadores estaban frustrados porque ellos vienen a hacer deporte a jugar al fútbol y no pudieron terminar un partido y recibir su copa. Obviamente frustrados por lo que sucedió”, expresó.

La defensa de Alfredo Stohwing a los intereses de Colo Colo

Finalmente, el timonel albo defendió los intereses de Colo Colo y se negó a cualquier sanción futura para los partidos de local en el Estadio Monumental a causa de estos hechos en Ñuñoa.

“Este partido se jugó en el Nacional. No estuvimos a cargo de la organización, no conocemos los controles que se hicieron y, por lo tanto, no correspondería ninguna sanción para el Estadio Monumental“, aseguró el empresario.

Se espera que de aquí al martes la ANFP tenga una respuesta final respecto a la reanudación o suspensión definitiva de la Supercopa, que podría tener como campeón al Popular.