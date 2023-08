Coke Hevia le pega feroz palo a Esteban Pavez por sus dichos sobre Jordhy Thompson: "Yo he visto evangelizaciones en la Roja, pero así no lo había visto nunca"

La sorpresiva petición que realizó Esteban Pavez en la conferencia de prensa previa del Superclásico ante Universidad de Chile sobre la salida de Jordhy Thompson sigue causando un lindo debate entre los hinchas de Colo Colo.

Y es que el mediocampista albo le aconsejó al joven delantero del Cacique que se fuera al fútbol mexicano antes del duelo ante la U, lo que no causó gracia la gracia de los dirigentes albos ¿El motivo que usó Pavez? Él cree que la cabeza de Thompson “está fuera de Chile”.

Thompson es una de las grandes irrupciones de este año | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En el programa Pauta de Juego, el periodista Jorge Coke Hevia al escuchar estas declaraciones se lanzó en picada contra el capitán del conjunto Popular.

“Impresentable lo de ayer, no lo había visto nunca. Yo he visto evangelizaciones en la Selección Chilena, pero así no. Me extraña porque me parece un buen jugador y un buen líder, pero en esta se equivocó mal”, manifestó el conductor del espacio radial.

“¿Cuál es el tema? El representante de Pavez es el mismo que Thompson. Es evidente, ¿Cómo se te puede ocurrir decir a cuatro días del Superclásico que uno de los jugadores más importantes de Colo Colo se tiene que ir? Si es verdad, no lo tienes que decir”, cerró el comentarista deportivo.

Recordar que la dirigencia de Blanco y Negro ha rechazado tres ofertas del Xolos de Tijuana por el jugador de 19 años.