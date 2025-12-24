Colo Colo se sigue preparando con todo para lo que es la temporada 2026, en el que los ‘Albos’ desean dejar atrás lo que fue un 2025 para el olvido y esperan iniciar el próximo año de la mejor forma.

Por esto, los dirigidos por Fernando Ortiz ya se planifican con todo para lo que será su inicio de año, en donde el ‘Cacique’ deberá poner el foco solo en el ámbito local.

Buscando llegar de la mejor forma a estos desafíos, Colo Colo dirá presente en lo que será el torneo de verano ‘Serie Río de la Plata’, en donde los ‘Albos’ medirán fuerzas con equipos internacionales y ya tendría confirmado su primer duelo.

Peñarol: el primer rival confirmado de Colo Colo

Peñarol es el rival confirmado de Colo Colo | FOTO: Photosport

Si bien el calenadario de partidos para este torneo aún no se da a conocer, en las últimas horas en el ‘Cacique’ conocieron a su primer rival para esta serie de duelos, en donde se verán las caras ante Peñarol de Uruguay

Así lo confirmó el periodista uruguayo, Wilson Méndez en su cuenta de ‘X’, en la que dio a conocer los rivales de Peñarol en esta pretemporada, en donde uno de estos equipos será Colo Colo.

¿La fecha? El duelo entre ‘Carboneros’ y ‘Albos’ está pactado para el miércoles 21 de enero en horario y estadio por confirmar.

Se espera que en los próximos días este compromiso se confirme con su horario y estadio respectivo, como también lo que sería el otro duelo amistoso de Colo Colo en tierras uruguayas.

En Síntesis