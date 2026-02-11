Colo Colo tiene una nueva salida en el mercado de fichajes. En esta ocasión, un formado en casa le dirá adiós al conjunto de Macul para jugar en Audax Italiano. ¿De quién se trata?

No fue tenido en cuenta por Fernando Ortiz para 2026 y por ello debió buscar otro rumbo en el libro de pases. Ante tal situación, el cuadro de La Florida se interesó en sus servicios.

Según reveló Cacique Pasión, ese es el caso de Bryan Soto. El mediocampista de 24 años volvió de préstamo y no entró en los planes del cuerpo técnico albo para sus siguientes desafíos.

“Bryan Soto deja Colo Colo tras no ser considerado por Fernando Ortiz este 2026“, comenzó señalando la publicación en Instagram.

En dicha línea, agregó: “El formado en Macul estuvo todo este tiempo entrenando en el Estadio Monumental y encontró una salida en Primera División: será refuerzo de Audax Italiano“.

Bryan Soto jugará en Audax Italiano tras dejar Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Adiós a Colo Colo: los números de Bryan Soto

Durante la última temporada, el jugador en cuestión defendió la camiseta de Deportes Iquique. En tal escuadra, perdió la categoría: jugó 30 encuentros y anotó dos goles.

Un importante punto por consignar es que tiene contrato vigente con Colo Colo hasta fines de 2026. Por ello, habrá que ver si el movimiento se ejecuta bajo una venta o un préstamo.

En resumen: