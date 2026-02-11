Colo Colo se mantiene activo dentro de lo que es este mercado de pases, en donde desde el ‘Cacique’ espera sumar un nuevo fichaje para nutrir su plantel en este 2026.

Dentro de la directiva del conjunto ‘Albo’ se abren a la posibilidad de sumar un nuevo refuerzo, en la que el puesto indicado para poder fichar es en el ataque y principalmente, un extremo.

En las últimas horas, un importante nombre fue el que apareció en la órbita de Colo Colo y se trata del argentino, Mateo Sanabria, quien hoy milita en el Bahía de Brasil.

A horas de lo que fue este rumor de mercado, en el ‘Cacique’ recibieron rápidamente un letal portazo por lo que sería la posibilidad de poder fichar al ex seleccionado argentino sub 20.

Sanabria se cae como opción en Colo Colo | Foto: Instagram

Según informó el periodista Edson Figueroa en su cuenta de ‘X’, en Colo Colo se caería por completa la opción de poder fichar al jugador argentino, ya que no existe interés por ninguna de las partes para que este fichaje se realice.

“Ayer di el nombre de Mateo Sanabria como un nombre que estaría en carpeta. Durante esta mañana me han señalado que no hay ninguna posibilidad. Ni desde el interés de Colo, ni desde las intenciones del futbolista. No es opción”, declaró.

De esta forma, en Colo Colo buscarán nuevos nombres para poder reforzar su plantel para este 2026, en la que Fernando Ortiz espera por un nuevo fichaje para el ‘Cacique’.

En Síntesis