Colo Colo se alista para lo que será su temporada 2026, en el que los dirigidos por Fernando Ortiz buscan llegar de la mejor forma para lo que es este nuevo año en el ámbito nacional.

Para esta temporada, Colo Colo ha tenido que tomar una importante decisión en las últimas horas y todo esto tras lo que fue la partida de Vicente Pizarro a Rosario Central, en donde los ‘Albos’ definieron a su reemplazo en el 2026.

Según informó el periodista Cristián Alvarado en el programa ‘De Puntete’ en Youtube, Aníbal Mosa no buscará sumar una nueva incorporación en el ‘Cacique’ y buscará el reemplazo del ‘Vicho’ en el mismo plantel,

“Aníbal Mosa dijo no hay reemplazante para Vicente Pizarro, no hay plata y vamos a ir dijo él a un jugador de la cantera”, partió señalando Alvarado.

Soto será el reemplazo de Pizarro | Foto: Photosport

Agregando a esto, el comunicador indicó que el nombre que Fernando Ortiz ocuparía para reemplazar a Vicente Pizarro sería Bryan Soto, el canterano ‘Albo’ que en el 2025 jugó en Deportes Iquique.

“El nombre que yo ya podría casi ratificar y confirmar, que fue tema en el directorio, es Bryan Soto, el jugador que estaba en la lista de jugadores que estaba entrenando en el Monumental y buscaba equipo”, declaró.

Finalmente, Alvarado indica que Bryan Soto pasará de la lista de cortados de Colo Colo a formar parte del plantel con el que trabaja Fernando Ortiz pensando en la temporada 2026.

“Todo indica que se quedará en el Estadio Monumental y sumará un reemplazante, un volante más que pueda cubrir la salida de Vicente Pizarro”, cerró.

