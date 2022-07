Hoy a las 23:59 horas vence el plazo para inscribir jugadores para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2022, en donde no se descarta algún último movimiento de parte de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

Se acaba el tiempo en el mercado de pases. Este jueves 21 de julio a las 23:59 horas vence el plazo para inscribir refuerzos para encarar la segunda rueda del Campeonato Nacional 2022, en donde se esperan movimientos de los clubes grandes que aún no dan por cerrados sus planteles.

En el caso de Universidad de Chile trabajan contrarreloj para lograr un fichaje de un delantero y el que suena más fuerte es el argentino Tobías Figueroa, de grandes campañas en Deportes Antofagasta. Aunque no sería el único objetivo, ya que desde los azules volvieron a la carga por el uruguayo Jesús Trindade.

Por el momento, el cuadro laico ha sumado a Emmanuel Ojeda, Nery Domínguez y Martín Parra como caras nuevas en un mercado que vio partir a Hernán Galíndez al Aucas de Ecuador.

Por otra parte, Universidad Católica tampoco se ha retirado del mercado a pesar de las llegadas de Mauricio Isla, César Pinares, Daniel González, Gary Kagelmacher y Matías Dituro, ya que siguen buscando a los reemplazantes para Diego Valencia, transferido al Salernitana y a lesionado Cristián Cuevas.

Estaban muy cerca de amarrar el retorno de Nicolás Castillo, pero en las últimas horas se diluyó por no pasar los exámenes médicos. De todos modos, en la precordillera no dan por caída la opción y meditan ponerlo a punto físicamente para el 2023. En la dirigencia no descartan una última incorporación, pero se están quedando sin tiempo.

Aún no se cae la opción de Nicolás Castillo en la UC. / FOTO: Agencia Uno

Más difícil es la situación para Colo Colo que sólo ha sumado a Agustín Bouzat y Marco Rojas. Pese a la insistencia de Gustavo Quinteros, en Blanco y Negro habían optado por cerrar el plantel ante la falta de cupos de extranjeros y de opciones de garantías para llenar el vacío dejado por Pablo Solari.

Sin embargo, no descartan sumar un volante de contención ante la complicada lesión que dejará a César Fuentes sin acción por al menos dos meses. Allí la carta es repatriar a Bryan Soto, jugador cedido a préstamo en Deportes La Serena, donde no ha sumado la continuidad esperada.

Se vivirán horas cruciales en torno a la conformación de los planteles, pero los clubes siguen en movimiento para luchar por sus objetivos en este Campeonato Nacional 2022.