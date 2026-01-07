Colo Colo vive días claves en materia de definiciones económicas y deportivas. Durante esta jornada, Blanco y Negro aprobará las salidas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia, quienes continuarán sus carreras en Rosario Central y Vasco da Gama, respectivamente, operaciones que le permitirán al club recibir dinero fresco y aliviar de manera importante sus finanzas.

Con estas dos transferencias, el Popular se desprende de futbolistas considerados exportables dentro del plantel, apostando por una reestructuración que no solo impacta en lo deportivo, sino también en lo económico. Sin embargo, los movimientos en Macul no se detendrían ahí, ya que Lucas Cepeda asoma como el próximo nombre en abandonar el Estadio Monumental.

El extremo ha despertado el interés de distintos clubes tras sus buenas temporadas con la camiseta alba. En los últimos días, el Deportivo Alavés de España apareció como una de las opciones más concretas, aunque desde Colo Colo, según el periodista de Movistar España Dani Méndez, la postura fue clara: el Cacique pidió 6 millones de dólares para sentarse a negociar.

Lucas Cepeda estaría con un pie y medio fuera de Colo Colo (Foto: Diego Martin/Photosport)

No obstante, esa opción europea habría perdido fuerza en las últimas horas, considerando que el elenco español estaría enfocando sus esfuerzos en un futbolista de Boca Juniors. Pese a ello, el futuro de Cepeda seguiría lejos de Pedrero, ya que no es el único mercado que ha puesto los ojos en el atacante.

Nueva chance para Lucas Cepeda en Europa

Según información de DaleAlbo, desde Turquía también existe un interés concreto por el nacido futbolísticamente en Santiago Wanderers, lo que abre un nuevo escenario para una eventual salida. Este interés se suma a la sensación interna de que el ciclo del jugador en Colo Colo estaría llegando a su fin.

En esa línea, el periodista Coke Hevia fue tajante al referirse a la situación del extremo. En el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, aseguró que la partida es prácticamente un hecho. “Se va. Confía”, lanzó el comunicador, citando información directa que habría recibido.

Así, con las ventas de Pizarro y Saldivia ya encaminadas, y con Cepeda perfilándose como la siguiente transferencia, Colo Colo podría cerrar un mercado marcado por salidas importantes. Ahora, el desafío para la dirigencia será analizar con cautela las ofertas que lleguen y definir cómo reinvertir esos recursos de cara a una temporada que exige protagonismo y resultados.

DATOS CLAVE

Blanco y Negro aprobará hoy las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia al extranjero.

El club Colo Colo exige 6 millones de dólares para negociar el pase de Lucas Cepeda.