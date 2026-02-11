Este miércoles en el Estadio Monumental se jugó la Noche Alba Solidaria donde Colo Colo recibió a Unión Española y aunque el entrenador Fernando Ortiz jugó con suplentes, los hinchas albos pudieron ver en acción al refuerzo Lautaro Pastán.

Pese a que era un amistoso de 50 minutos, los cibernautas albos llenaron de elogios al ex Everton al punto de decir que fue lo único rescatable de la jornada en un encuentro que más encima terminó sin goles.

Igualmente hubo coincidencia entre los analistas que Pastrán fue el agente más peligroso en ataque. Su movilidad permitió que los juveniles de la delantera (Hernández, Marchant y Cuevas) encontraran espacios.

El hoy 10 de Colo Colo no dudó en probar de media distancia, siendo el jugador más incisivo del encuentro.

Así quedó Lautaro Pastrán luego de la Noche Alba

El “planchazo criminal” que encendió las alarmas

Sin embargo, lo que era una fiesta de fútbol se transformó en tensión durante el segundo tiempo. Cuando mejor jugaba Pastrán, el defensor hispano Núñez fue a disputar un balón con una vehemencia desmedida: una pierna arriba impactó de lleno en el rostro del refuerzo colocolino.

El impacto fue tan violento que el árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja directa al jugador de Unión Española. Pastrán, visiblemente afectado, debió ser atendido de urgencia en el césped y terminó abandonando el campo de juego lleno de vendajes y con un corte que evidenció la gravedad del “planchazo”.

La reacción de los hinchas de Colo Colo al partido de Lautaro Pastrán