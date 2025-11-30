En Colo Colo ya se habla de lo que sucederá en el próximo mercado de fichajes tras el cierre de la Liga de Primera 2025, donde en el Cacique quieren potenciar el equipo y darle una cara nueva, para dejar atrás un año del centenario para el olvido.

Por el momento, la gerencia deportiva y el cuerpo técnico ya tendrían definidos los puestos a reforzar, que son un defensa central, dos laterales, un extremo y un centrodelantero.

Además, están atentos a lo que pueda ocurrir con el arquero Brayan Cortés, que está a préstamo en Peñarol, ya que si el Manya hace uso de la opción de compra, también saldrán en búsqueda de un portero.

Actualmente, el arco del cuadro popular es custodiado por Fernando De Paul, pero la idea de la dirigencia es aumentar la competencia por este puesto, pues ahora los únicos que están apurando al Tuto son los canteranos Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira.

La idea es darle un salto de calidad al fondo del equipo que dirige Fernando Ortiz, y para aquello hay cinco nombres que estarían en la carpeta de Colo Colo.

Los cinco arqueros que están en la carpeta de Colo Colo

1. BRAYAN CORTÉS

El primero de ellos es obviamente Brayan Cortés, quien fue el arquero titular de la Selección Chilena en las últimas Eliminatorias y a sus 30 años pudo dar el gran salto al extranjero. Su contrato con Colo Colo tiene vigencia hasta 2027 y si Peñarol lo quiere retener tendrá que desembolsar 1,2 millones de dólares por el 80% del pase.

Brayan Cortés desearía continuar en Peñarol para el 2026. (Foto: Mauri Bermudez)

2. GABRIEL ARIAS

El segundo nombre en la lista es quien era el capitán de Racing de Avellaneda, el argentino nacionalizado chileno Gabriel Arias. El oriundo de Neuquén perdió la titularidad en la Academia y su contrato finaliza en diciembre, por lo que llegaría a costo cero al Estadio Monumental. Actualmente, tiene 38 años y conoce el fútbol chileno, pues defendió a Unión La Calera en 2018 y también ha sido seleccionado nacional.

Gabriel Arias ha sonado en otros mercados en Colo Colo. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

3. JULIO FIERRO

En tercer lugar, aparece Julio Fierro de 23 años, quien es formado en Colo Colo y sigue perteneciendo al club, pero esta última temporada estuvo a préstamo en Deportes Copiapó de la Primera B. Con el León de Atacama está peleando por el ascenso y ha sido el mejor arquero de la categoría, con más vallas invictas (15).

Julio Fierro ha sido el mejor arquero de la Primera B 2025. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

4. TOMÁS AHUMADA

Otro nombre que gusta en Colo Colo es el del arquero Tomás Ahumada de Audax Italiano, quien ha tenido una temporada consagratoria y empezó a llamar la atención de los equipos grandes. Si bien tiene contrato hasta 2027, los itálicos estarían abiertos a negociar por su pase.

Tomás Ahumada se ha convertido en el nuevo deseo de los equipos grandes. (Foto: Diego Martin/Photosport)

5. PEDRO GALLESE

El candidato más rimbombante de la lista es, quizás, el peruano Pedro Gallese de 35 años, titular de la Bicolor y que milita en el Orlando City de la MLS. Aunque hace algunos días se le consultó al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, por este nombre, a lo que respondió: “No estamos hablando con nadie. Vamos a esperar a que termine la última fecha el 7 de diciembre con Audax Italiano y ahí vamos a conversar los directivos, el gerente deportivo y la comisión fútbol para ver cuáles serán los pasos a seguir”.

El mundialista Pedro Gallese aparece como opción para el arco de Colo Colo. (Foto: Andy Lyons/Getty Images)

En síntesis