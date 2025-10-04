Universidad de Chile ya comienza a realizar el bosquejo del mercado de fichajes 2026. Antes de dicho período, el cuadro azul tendrá que hacer las paces con Audax Italiano. ¿La razón? Quiere a dos de sus figuras.

Es que luego del último libro de pases, la relación entre ambas instituciones quedó desgastada por el fallido traspaso de Esteban Matus. En dicha ocasión, la directiva itálica reclamó contra sus símiles laicos por su manera de negociar.

Ante ello, Azul Azul deberá actuar e intentar quedar en buena lid con sus pares de La Florida si es que quiere quedarse con dos de sus jugadores. ¿Quiénes son dichos nombres?

Según información recabada por BOLAVIP Chile, tales piezas son Eduardo Vargas y Tomás Ahumada. Tanto el experimentado delantero como el novel portero están en carpeta de los universitarios.

En el caso del atacante de 35 años, termina contrato en diciembre de 2025. Sin embargo, dicho vínculo es extensible por una temporada más en caso de que así lo estimen ambas partes.

Por su parte, el arquero de 24 años está comprometido con Audax Italiano hasta diciembre de 2027. Por ende, si Universidad de Chile quiere quedarse con su carta, sí o sí deberá pasar por las oficinas itálicas.

Cabe destacar que, según trascendió, Cristopher Toselli evaluaría retirarse del fútbol a fin de año. Ante tal eventualidad, la escuadra azul ya analiza a sus posibles reemplazantes en la portería.

Universidad de Chile tiene a Eduardo Vargas y Tomás Ahumada en carpeta. (Fotos: Photosport)

Los jugadores de Audax Italiano que observa Universidad de Chile

Durante la presente temporada, Eduardo Vargas ha disputado un total de ocho encuentros. En ellos, ha logrado anotar en dos ocasiones y aportar con una asistencia.

En tanto, Tomás Ahumada acumula 33 compromisos en la vigente campaña de los itálicos. Ha recibido 37 goles y ha mantenido el arco en cero en 11 oportunidades.