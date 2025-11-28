La exclusión de Tomás Ahumada de la lista de nominados a Mejor Arquero en la Gala Crack 2025, organizada por TNT Sports, no pasó desapercibida en Audax Italiano. Marcelo Zunino, exfutbolista y actual referente del club itálico, criticó con fuerza la omisión del joven portero, quien ha sido una de las figuras más regulares de la Liga de Primera.

En conversación con Bolavip Chile, Zunino apuntó directamente al criterio de la nominación, asegurando que la decisión no se condice con el rendimiento del meta audino: “Creo que es un tema totalmente objetivo, no subjetivo. Desconocen la tremenda campaña de Tomás Ahumada, que no es solamente este año, sino que ya viene tres o cuatro años siendo titular y rindiendo a gran altura. Además, seleccionado chileno. Me parece una falta de respeto”, lanzó.

Consultado sobre si Ahumada tiene méritos para dar el salto a un equipo grande como Colo Colo o Universidad de Chile, Zunino coincidió en que el arquero está preparado, aunque reconoció que para Audax sería un golpe duro.

“Uno quisiera que se quedara eternamente en el club de uno. Son arqueros que deben hacer y cumplir metas importantes. Nosotros tuvimos una segunda rueda muy mala, pero también tenemos que ver el crecimiento del jugador tanto económicamente como deportivamente, nosotros no le podemos, todavía, entregar esas herramientas. Entonces me parece muy bien que clubes como Colo Colo y la U se fijen en él. Es una tremenda persona y un gran arquero”, expresó.

Sobre cuál de los dos grandes sería la mejor opción, Zunino evitó inclinarse por alguno, priorizando el desarrollo del portero: “¿Dónde me gustaría verlo, si en la U o Colo Colo? En Audax Italiano, disculpa que no te responda a esa pregunta. Pero si es Colo Colo o la U, no sé, la verdad, el que lo trate mejor y que tenga varias posibilidades de jugar, porque si va a ser banca, no va a tener ningún crecimiento. A ese nivel la exigencia es mayor, va a tener presencia internacional y va a crecer no solo a nivel nacional, sino también internacional”, cerró.

Datos clave…