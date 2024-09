Colo Colo vs River Plate: La excusa del VAR para no expulsar a Borja tras temeraria falta sobre Emiliano Amor

Anoche Colo Colo empató 1-1 con River Plate por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, partido que se disputó en el Estadio Monumental de Santiago y donde los albos quedaron con un sabor amargo.

Esto porque pudieron haber ganado el partido e ir con la ventaja a la revancha de la próxima semana en Buenos Aires. Pero eso no es todo, ya que en el plantel albo generó malestar el arbitraje del brasileño Raphael Claus.

Una de las jugadas más polémicas ocurrió a los 52 minutos, en lo que muchas pensaban que era expulsión contra el delantero Miguel Borja de River, por un pisotón al defensa Emiliano Amor.

Pero el juez central no advirtió ninguna infracción y posteriormente el VAR tampoco le avisó para una revisión, ya que a su criterio sólo era para tarjeta amarilla, por lo que quedaba fuera de reglamento para su intervención.

La explicación de Conmebol por la no expulsión de Miguel Borja ante Colo Colo

Así lo explicó la voz en off del video que publicó esta jornada la Conmebol, donde transparentaron el protocolo seguido en esta polémica jugada, en la que liberaron los audios del VAR:

“Este contacto se produce en parte del tobillo del jugador y el piso con intensidad baja. El árbitro observa la acción, aplica ventaja. Posteriormente detiene el juego y no amonesta al infractor. El VAR en su chqueo protocolar, utilizando ángulos, velocidades, consideraciones correctas para la acción, logra identificar que existe una infracción temeraria de tarjeta amarilla. De acuerdo al protocolo VAR y las reglas de juego, el VAR solo podrá intervenir en relación a algún incidente dentro de las cuatro categorías de sitiuaciones revisables: gol, penal, tarjerta roja directa y confusión de identidad. Al no configurarse ninguno de estos incidentes, el VAR no debe intervenir“.

Emiliano Amor recibió una fuerte entrada de Miguel Borja, la que quedó impune. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Los audios del VAR

Mientras que los audios que se pueden oír, está la palabra que toma el encargado del VAR, el también brasileño Rodolpho Toski, quien señala: “Hay un pisotón, mira ahí el pisotón. No tenemos intensidad alta, contacto pleno y es en el pie”.

Mientras que si asistente del VAR, Pablo Gonçalves, advierte quién fue el infractor: “Entrada de Borja”.

Mira a continuación el video: