Emiliano Amor se indigna con el arbitraje y envía potente mensaje para la revancha: "Esperemos que allá no pase lo mismo"

Los 42 mil espectadores que llegaron al Estadio Monumental para ver el partido entre Colo Colo y River Plate se fueron con la satisfacción de que el equipo entregó todo y compitió contra un poderoso de Sudamérica, pero algo de amargura hubo por no quedarse con el triunfo.

Gran parte de las quejas de los jugadores de Colo Colo, Jorge Almirón y el propio Aníbal Mosa fueron dirigidas a Raphael Claus, árbitro brasileño que perjudicó de manera descarada al Cacique anoche en el recinto de Pedreros.

A los pocos minutos de iniciado el segundo tiempo, Miguel Borja le pegó una patada a Emiliano Amor que es roja en cualquier cancha del mundo, pero no cuando el estadio del rival será el que albergue la final de la Copa Libertadores.

Amor jugó bien ante River Plate. | Foto: Photosport

“Pasa que es fútbol, las cosas que ellos tienen buenos la hicieron muy bien. tienen delanteros desequilibrantes, defensores fuertes, mediocampo bueno”, analizó el propio Emiliano Amor una vez finalizado el encuentro.

Consultado por el arbitraje, Amor no se pone nervioso: “El arbitraje tiene la ayuda del VAR y hoy no fueron al VAR. Pienso que ahí puede haber una diferencia, pero bueno, hay que seguir esforzándonos, luchando y esperemos que allá no pase lo mismo”, dijo.

En el cierre, Amor pide camiseta de titular ante River por la ausencia obligada de Maximiliano Falcón en la vuelta: “Lo va a decidir el técnico, no sabemos qué planteo haremos allá. Ojalá me toque jugar porque estoy muy bien, me siento muy bien y estoy con confianza”, remató.

River Plate vs. Colo Colo, día y hora

Colo Colo tendrá que presentarse en el Estadio Monumental de Núñez el próximo martes 24 de septiembre a las 9:30 de la noche, día y hora donde se definirá al primer semifinalista de la Copa Libertadores de América.