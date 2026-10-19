Colo Colo y Deportes Puerto Montt lamentan duro revés en la Copa Chile: decisión final

Según trascendió, los 45 minutos restantes de la revancha por cuartos de final de Copa Chile serán reprogramados.

Colo Colo y Deportes Puerto Montt recibieron una dura noticia en la Copa Chile. Luego de diversas medidas para que los 45′ restantes del duelo de vuelta por los cuartos de final se disputaran este martes 20 de octubre, esto no será así.

¿La razón? Según indica RedGol, las autoridades tomaron una decisión final respecto a dicho compromiso: tendrá que ser aplazado. El sistema frontal en la Región Metropolitana obliga a suspender el espectáculo deportivo.

De esta manera, habrá que encontrar una nueva fecha en el calendario. Cabe consignar que el primer tiempo de este partido se jugó el 6 de octubre en el Estadio Monumental y se pausó por intensas precipitaciones.

Luego, se estipuló que la reanudación debía realizarse este martes 20 de octubre desde las 18:00 horas y, posteriormente, se adelantó a las 16:00 horas sin público. Sin embargo, tal idea se desestimó.

“La alerta de tormenta la que frenó el balón de manera anticipada, donde incluso la opción de jugar a las 16.00 horas sin público fue totalmente descartada“, señaló la fuente mencionada.

Colo Colo y Deportes Puerto Montt no jugarán este martes 20 de octubre. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo sufre contra Deportes Puerto Montt

De este modo, habrá que esperar por la ratificación oficial de la ANFP y la recalendarización del cruce. Cabe consignar que la escuadra de Macul mantiene la ventaja 2-0.

“Un duro golpe porque vuelve a poner en aprietos el calendario de partidos, teniendo en cuenta los pocos días que quedan disponible para el final de la temporada“, cerró la publicación.