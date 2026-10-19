Arturo Vidal lanza una llamativa queja contra el arbitraje en Colo Colo: “Me pareció muy raro”

Colo Colo sigue lamentando la dura derrota por 5-2 ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera, en donde a más de una semana del encuentro, Arturo Vidal volvió a recordar una de las jugadas que marcó el compromiso y manifestó su molestia en su canal de ‘Kick’.

El mediocampista del Cacique utilizó una de sus habituales transmisiones para cuestionar una posible mano de Manuel Fernández dentro del área, cuando los albos caían por 3-2 ante los Piratas.

La jugada se produjo a los 56 minutos, cuando un remate del propio Vidal impactó en el defensor del cuadro nortino, sin embargo, el árbitro José Cabero no sancionó penal y dejó que el encuentro continuara.

Después de esta acción, Benjamín Chandía anotó el 4-2 para Coquimbo Unido, complicando todavía más las opciones del Popular en ese duelo, algo que hasta día de hoy, el ‘King’ volvió a reclamar por la decisión arbitral y dejando un feroz palo a TNT Sports.

Vidal y su queja por el arbitraje | Foto: Photosport

“¿Qué pasó que no pusieron el penal de ellos? No digo la primera mano, sino que la segunda. Yo la reclamé incluso. Fue muy clara”, expresó Vidal, apuntando directamente contra la transmisión.

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El volante también comparó la cobertura de la acción con la del penal que le cobraron ante Universidad de Chile: “La jugada de mi penal contra la U lo pusieron por todos lados y esta mano no la pusieron. Me pareció muy raro”, sentenció.

Ahora Arturo Vidal pone todo el foco en lo que será su duelo por terminar dentro de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt, en donde los ‘Albos’ buscan abrochar su pase a las semifinales.