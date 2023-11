Marcelo Barticciotto es ídolo, referente y su conducta siempre fue intachable en Colo Colo. El delantero campeón de América con el Cacique hace 32 años no le tiritó la voz para dar su comentario sobre la condenable situación de Jordhy Thompson y su tercer caso en el año de violencia intrafamiliar sobre Camila Sepúlveda.

La resignación de Barticciotto se notó debido a que, otra vez, hay que comentar cuestiones fuera de la cancha y no el duelo de mañana del Cacique ante Magallanes. El ex DT de Colo Colo pierde la fe en un cambio de conducta y de vida de Thompson.

“Es un tema muy complejo. Yo creo que Colo Colo y Gustavo Quinteros ya nada más pueden hacer. (…) Parece que en definitiva, no ha aprendido las lecciones que había tenido antes. Bajo ese contexto, es difícil la situación”, explicó Barticciotto en Al Aire Libre en Cooperativa.

Cero fe

Barticciotto sabe que Thompson dejó en jaque su carrera a los 19 años. Tres agresiones ante la policía por parte de su pareja Camila Sepúlveda, todas realizadas en 2023, lo tienen a la espera del Control de Detención, donde el jugador arriesga incluso prisión preventiva.

El ex crack albo es tajante y perdió la fe en Thompson. “Yo no sé si va a tener vuelta y no sé si esto va a tener una vuelta más, porque uno dice: ¿Hasta cuándo lo van a perdonar? y ¿cuándo va a entender el futbolista que está actuando de mala forma?“, adicionó.

Marcelo Barticciotto está desilusionado de Thompson (Photosport)

Incluso, Barticciotto citó un bullado caso que ocurrió en Argentina. “Al otro lado de la cordillera está lo de Villa y Boca lo desafectó, lo terminó perdiendo como futbolista y no lo perdonó”, adicionó.

El ex astro de Macul fue tajante “es inadmisible una cosa ahí. No sé hasta cuando va a soportar esto”.

¿Cuándo formalizan a Jordhy Thompson?

Este lunes 6 de noviembre a las 16:00 horas Jordhy Thompson será formalizado y la Fiscalía Oriente ya habría solicitado su prisión preventiva.