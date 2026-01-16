Maximiliano Romero fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Colo Colo y dejó claras sus motivaciones en su primera conferencia de prensa con la camiseta alba. El delantero argentino expresó que su llegada al club no solo responde a lo futbolístico, sino también a un vínculo especial con Chile, país donde asegura haber vivido un proceso clave tanto en lo personal como en lo profesional.

El atacante destacó que su paso por O’Higgins marcó un antes y un después en su carrera. Explicó que venir a Chile significó un cambio profundo en su vida, valorando la calidad de vida, la cercanía con la gente y la estabilidad que encontró junto a su familia, elementos que influyeron directamente en su decisión de seguir desarrollando su carrera en el país.

Maxi Romero, ex O’Higgins, es nuevo jugador de Colo Colo (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Romero también confesó que cuando apareció la opción de Colo Colo no hubo espacio para dudas. Contó que analizaron la situación con calma junto a su entorno, mientras él se mantenía entrenando en Argentinos Juniors para no perder ritmo competitivo, y que hoy se siente feliz de volver a trabajar en Chile y especialmente en un club de la magnitud del ‘Cacique’.

¿Competencia o compañero para Javier Correa?

En el plano futbolístico, el nuevo refuerzo albo dejó en claro que está completamente a disposición del técnico Fernando Ortiz: “Mi posición natural es centrodelantero. También he jugado mucho por fuera y en sistemas con doble nueve, junto a otros compañeros. Pero la verdad es que vengo acá a aportar desde el lugar que me toque”.

A su vez, indicó que: “No pienso en una posición fija, sino en ayudar al equipo, en que todos se sientan bien dentro de la cancha y, al mismo tiempo, en adaptarme y conocer mejor la liga”.

Esa versatilidad, según explicó, responde a su deseo de aportar donde más se le necesite. Más que enfocarse en un rol fijo, su prioridad es integrarse al grupo, entender rápidamente la idea de juego y contribuir para que el equipo funcione de la mejor manera posible dentro de la cancha.

Romero tampoco esquivó la presión que implica jugar en Colo Colo, especialmente en una temporada donde la exigencia por ser campeón es permanente: “Es un club grande que te exige en todo momento y obviamente la gente quiere resultados. Los resultados se dan el fin de semana y obviamente uno va a dar lo mejor también. Voy a dar lo mejor para que el equipo gane y pueda sacar sus triunfos”.

Finalmente, el delantero reafirmó que su objetivo es claro: rendir al máximo nivel para que el equipo consiga triunfos. Con un discurso sereno pero convencido, el nuevo atacante del Cacique dejó en evidencia que llega con hambre de revancha, ilusión renovada y la intención de transformarse en un aporte real en esta nueva etapa de su carrera.

