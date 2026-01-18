Colo Colo salta nuevamente a la cancha en Uruguay esta noche y lo hará para enfrentar a Alianza Lima de Perú, el segundo de los tres rivales que tendrá el Cacique en su paso por la Serie Río de La Plata en Uruguay.

Para esta ocasión, Fernando Ortiz haría cambios respecto al equipo que arrancó frente a Olimpia el pasado jueves, donde el gran perjudicado seria nada más ni nada menos que el argentino Claudio Aquino.

Francisco Marchant iría desde el arranque en Colo Colo. | Foto: Photosport

Según reporta Redgol, el entrenador de los albos se la jugaría en el frente de ataque con Francisco Marchant, relegando al banco de suplentes al ex Vélez Sarsfield que mostró buenos pasajes ante los paraguayos.

Otra de las novedades estaría en la zaga alba, donde Javier Méndez sería titular ante el conjunto peruano y tendría su primera aparición con la camiseta de Colo Colo tras su oficialización la semana pasada.

Sin más preámbulo, Colo Colo formaría con Fernando de Paul en el arco; Javier Méndez, Arturo Vidal y Jonathan Villagra en defensa; Matías Fernández Cordero, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Erick Wiemberg en el mediocampo; Francisco Marchant más adelantado; Lucas Cepeda y Javier Correa en el frente de ataque.

En síntesis

Fernando Ortiz realizará cambios en la formación de Colo Colo para enfrentar hoy a Alianza Lima.

El defensa Javier Méndez debutará como titular en la zaga alba este domingo 18 de enero.