Claudio Borghi entregó su visión sobre un aspecto de la conducción de Gustavo Quinteros en Colo Colo. El DT tetracampeón con el Cacique se refirió a las críticas a algunos jugadores de manera pública.

“El entrenador descansa el día del partido, porque el día del partido no te llega ningún problema, hay que preocuparse de cómo juega el equipo. Terminado el partido si ganaste sigues sin problemas y si perdiste comienzan los problemas inmediatamente post partido”, comentó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Pero estas rencillas semanales con jugadores, con dirigentes, con árbitros, con el periodismo… con todo el respeto del mundo a mí no me gustaría que el técnico se refiera a algunos jugadores como se refiere Gustavo, a mí no me gustaría si yo fuese jugador”, añadió el comentarista.

El Bichi aseguró que hay una diferencia entre lo que se habla puertas adentro de lo que se expone en al esfera pública. “Hay cosas que se dicen en la privacidad del plantel y cosas que se dicen para la prensa”.

Claudio Borghi defiende el proceso de Gustavo Quinteros en Colo Colo

De todas formas, el campeón del mundo con Argentina en 1986 defendió el proceso del entrenador santafesino. “Es una locura que esté en entredicho la continuidad de Quinteros. Debe ser el técnico más exitoso de los últimos 10 años. Vino en una epoca dura para Colo Colo, pandemia, partido por el descenso”.

Borghi mencionó lo que considera defecto del entrenador. “Campeón de la Supercopa, es un técnico exitoso. Quizás lo único que puede crear un problema es la forma que tiene Gustavo de pedir jugadores o que Parra no es un refuerzo y vino a reemplazar”.

“Ahí estamos en un problema porque todas estas quejas públicas toda la semana, a los dueños, a los dirigentes o a los directores, les puede sonar un poco raro. Pero como no habla nadie del presidente, el dueño, el gerente, es solamente la voz de Quinteros”, complementó.

El estratega campeón con Argentinos Juniors señaló otros aspectos. “El otro día enumeramos los jugadores que no estaban jugando y venían de afuera. De los Santos, Castillo, Moya, Amor, Benegas, Lezcano. Por suerte tiene un arquero que es seleccionado en la banca de suplentes, que el reemplazo lo ha hecho bien. La pregunta es quién es más vendible si De Paul o Cortés ¿Pones a un jugador que es poco vendible o a uno que es muy vendible? El técnico tiene todo el derecho a poner a quien crea conveniente, lo dijo recién pongo al que creo que está mejor”.

Claudio Borghi defiende el proceso de Gustavo Quinteros, pero deja una crítica (Foto: Photosport)

También se refirió al tema de los jugadores formados en casa. “En beneficio de Gustavo hay juveniles, Saldivia es una buena noticia. El que no se puede aguantar mucho tiempo es Vicente Pizarro, que entra, sale, desaparece, pero también la buena noticia de Damián Pizarro. Tendrá que sacar cuentas”.

Por último cerró con una reflexión que pone al DT Colo Colo por sobre sus pares en el fútbol chileno. “De todos los entrenadores el único que se puede sentar todo el año en la banca para mí es Quinteros”.