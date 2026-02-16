Colo Colo vive de una buena racha en el torneo nacional tras alcanzar su segunda victoria consecutiva tras vencer a Unión La Calera, pero ahora también tiene el foco puesto en lo que es el mercado de pases, en donde el equipo de Fernando Ortiz busca sumar un nuevo fichaje.

Sobre esto, el ex jugador y DT, Claudio Borghi ocupó su espacio en el programa ‘F90’ de ESPN para hablar del interés del ‘Cacique’ en poder incorporar a un nuevo fichaje, decisión que lo toma por sorpresa, ya que encuentra increíble que a días de cerrar el mercado, se den cuenta que les falta poder reforzarse.

“Para mí lo extraño y difícil es que Colo Colo llegue a esta instancia para ver qué jugador le falta o qué jugador puede traer…”, partió indicando Borghi.

Agregando más a su punto de vista, el ‘Bichi’ considera que en esta etapa final del mercado y ante la escasa billetera ‘Alba’, es muy difícil conseguir un nombre de jerarquía al plantel y en caso de conseguir un refuerzo, este sería una apuesta total, la que sin duda es un riesgo.

Ortiz quiere un jugador más para Colo Colo | Foto: Photosport

“Acá es como cuando se te rompe un repuesto, vas a comprar y te dicen el original vale 10 y este es bueno, pero tengo el alternativo que vale 4, no sé cómo va a funcionar”, declara.

Finalmente, Borghi no se guarda nada y comenta que todos los nombres que han sido vinculados a Colo Colo en los últimos días, como el de Thiago Nuss, no son de jugadores de la jerarquía que necesita hoy el equipo de Fernando Ortiz.

“Esto (los nombres que suenan) me da la sensación, con todo respeto, los jugadores que están apareciendo para Colo Colo, no son de lo ideal”, cerró.

