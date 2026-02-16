Colo Colo sigue estirando su buena racha dentro del torneo nacional y todo esto tras lo que fue su agónica victoria por 1-0 ante Unión La Calera en el Estadio Monumental, resultado que le permite escalar a la parte alta de la tabla de posiciones.

Tras lo que fue este compromiso, el ídolo del ‘Cacique’, Marcelo Barticciotto analizó lo que fue la victoria de Colo Colo en Radio Cooperativa, en la que partió destacando el gran ingreso del atacante Yastin Cuevas, a quien lo apunta como un jugador clave para el triunfo.

“La importancia de Yastin Cuevas, para que un volante pueda meter un pase como lo hizo Méndez, que pone un pase preciso, que es importante la participación del volante de Colo Colo, pero tiene que haber un delantero que le pique”, parte señalando Barticciotto.

Agregando a ese comentario, el ‘Barti’ indica: “la importancia del pique, es que primero corre de forma horizontal al defensa y después pica bien, por eso no queda en posición de adelanto y luego se la deja a Romero para que defina”.

Barticciotto se enamora de Cuevas en Colo Colo | Foto: Photosport

Para el ídolo de Colo Colo, es importante que jugadores como Yastin Cuevas puedan formar parte del equipo al enfrentarse a equipos con una defensa tan cerrada, ya que son jugadores que saben picar muy bien al espacio y en eso, pueden desequilibrar.

“Tiene que haber estos delanteros que piquen al espacio, no se puede jugar siempre al pie, Colo Colo por momentos peca de jugar siempre al pie”, declara.

Concluyendo, Barticciotto le pone una importante tarea a Fernando Ortiz sobre el joven atacante, en la que indica que si Cuevas sigue teniendo este impacto con sus ingresos, no sería descabellado alinearlo como titular en el ataque ‘Albo’.

“Si Yastin Cuevas sigue entrando, sigue definiendo y sigue haciendo goles y se sigue mostrando como se mostró hoy, va a tener que jugar en algún momento”, cerró.

