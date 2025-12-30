Colo Colo lentamente comienza a conformar lo que será su plantel para la temporada 2026, la que será importante para el equipo que comanda Fernando Ortiz y en la que esperan poder dejar lo que fue un 2025 para el olvido.

Ante este panorama, un histórico de ‘Cacique’ como lo es Claudio Borghi conversó con Radio ADN y se refirió a lo que es el mercado del club pensando en el 2026, en la que indicó que a pesar de solo competir a nivel nacional, deben conformar una robusto y competitivo plantel.

“El plantel va a tener que ser robusto, porque no hay competencia internacional, pero sí varios campeonatos que disputar. Defensivamente se han ido varios jugadores y debe existir recambio, además de la posibilidad de jugar con distintos sistemas. No sé si Saldivia va a seguir; Mosa dijo que podía salir, por lo que me parece que tienen que traer uno o dos centrales más”, partió señalando Borghi.

Siguiendo en aquello, el ‘Bichi’ fue consultado por quien será el segundo refuerzo de Colo Colo, el defensor Joaquín Sosa, quien le genera muchas dudas por lo que han sido sus constantes cambios de clubes en lo que ha sido su corta carrera.

Borghi habló sobre Sosa | Foto: Getty Images

“Viene de jugar poco. Me llama la atención lo joven que es y la cantidad de clubes por los que ha pasado. No lo conozco en profundidad ni tengo claro su estilo, pero es un jugador joven que, si llega con opción de compra, puede ser una buena posibilidad”, explicó.

Concluyendo, Borghi habló también de lo que es la chance de que Daniel ‘Popín’ Castro sea opción para el ataque de Colo Colo, en la que si bien indicó que es un jugador de grandes condiciones, es díficil poder hacerse un panorama, ya que jugar en un equipo importante es muy diferente en todo aspecto.

“Es difícil de evaluar, porque es un jugador que está acostumbrado a jugar con muchos espacios y acá no los va a tener. Es un futbolista con una carrera larga e importante, ya con 31 años. Es una buena oportunidad para él y creo que para Colo Colo sería una alternativa interesante, un ‘Popín’ que hace bastantes goles”, concluyó.

En Síntesis