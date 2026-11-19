El entrenador Fernando Ortiz ha tenido que hacer tres cambios obligados por lesiones y además se la jugará por otro arquero.

Este jueves en Colo Colo pararon un equipo tentativo para el clásico del fin de semana contra Universidad Católica, al que el Cacique llega relajado tras proclamarse campeón de la Liga de Primera la fecha pasada.

Para esta ocasión los albos tienen cuatro bajas obligadas por distintas lesiones, que son el lateral izquierdo Diego Ulloa, el volante Claudio Aquino, el puntero Leandro Hernández y el goleador Javier Correa.

Ante esta situación el entrenador Fernando Ortiz ha tenido que mover las piezas, pasando de un 3-4-3 a un 4-3-3, donde Arturo Vidal subirá al mediocampo y la zaga quedaría conformada por la dupla uruguaya de Joaquín Sosa y Javier Méndez.

El canterano Gedeón Díaz pasaría a cubrir el carril izquierdo, mientras que Lautaro Pastrán vuelve al equipo titular para completar el tridente ofensivo, ahora con Maximiliano Romero como centrodelantero.

Pero la gran sorpresa aparece en el arco, pues Fernando De Paul se mantiene bajo los tres palos luego del buen partido amistoso que hizo el pasado viernes ante Racing de Avellaneda. Cabe recordar que Vozinha viene volviendo de un largo viaje desde Cabo Verde por la reciente fecha FIFA.

La formación que probó Colo Colo: Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Gedeón Díaz; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid; Francisco Marchant, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

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Fernando De Paul quiere recuperer al arco y la cinta de capitán de Colo Colo. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el clásico entre Colo Colo y U. Católica?

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica se disputa este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.