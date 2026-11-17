El Cacique tiene cuatro bajas importantes para el clásico del domingo en el Estadio Monumental.

Este martes en Colo Colo se confirmó una nueva baja para el clásico contra Universidad Católica, sumando una cuarta ausencia debido por lesión, para la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

Si bien el Cacique llega con el título en el bolsillo y solo debe jugar por cumplir las tres jornadas restantes, quieren dejar una buena impresión ante los Cruzados y, por qué no, seguir estirando los festejos de la estrella 35.

Las bajas de Colo Colo

Para aquello el entrenador Fernando Ortiz tendrá que hacer varios cambios en la formación, pues ha perdido a tres titulares indiscutidos, siendo el último el goleador Javier Correa por una rotura de meniscos, quien será intervenido quirúrgicamente.

Javier Correa se transformó en la cuarta baja de Colo Colo para el clásico. (Foto: Mauricio Ulloa Ganz/Photosport)

El cordobés se suma a la lista en que está el lateral izquierdo Diego Ulloa, quien el sábado fue liberado de la Selección Chilena por una fractura costal en el primer amistoso contra Colombia.

Y anteriormente ya estaban descartados el extremo Leandro Hernández por un esguince medial en el tobillo izquierdo y el volante Claudio Aquino que se operó de una apendicitis.

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También hay que poner atención a lo que suceda con Arturo Vidal, pues no estuvo presente en el amistoso contra Racing de Avellaneda por una sobrecarga en el tobillo derecho, que ha estado siendo tratada con kinesiólogo.

¿Cuándo y a qué hora es el clásico entre Colo Colo y U. Católica?

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica se juega el domingo 22 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.