El entrenador Fernando Ortiz hizo varios cambios en el equipo titular de Colo Colo, pues guardará a varios nombres para la semifinal de Copa Chile.

Este viernes Colo Colo tuvo su última práctica previo al penúltimo partido por la Liga de Primera 2026, donde también se despedirá de su público en el Estadio Monumental.

El Cacique recibe a Deportes La Serena por la fecha 29, siendo su último partido en casa esta temporada, donde ya se coronó campeón del torneo y ahora va por el doblete en la Copa Chile.

Por lo mismo, el entrenador Fernando Ortiz guardará algunas piezas pensando en la semifinal contra O’Higgins de Rancagua del próximo miércoles, haciendo varios cambios en el equipo titular que enfrentará a los Papayeros.

Uno que será titular es el defensa uruguayo Javier Méndez, también vuelve al once estelar el volante Tomás Alarcón, así como el creativo Lautaro Pastrán. De esta forma le dan descanso a Jonathan Villagra, Felipe Méndez y Álvaro Madrid.

Pero la mayor sorpresa es en el referente de área, pues Marcos Bolados ocupará el puesto del goleador Maximiliano Romero.

Marcos Bolados será el referente de área de Colo Colo ante La Serena. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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En el arco, el Tano Ortiz mantiene a Vozinha y como lateral izquierdo a Joaquín Sosa, quien le dio resultado cubriendo aquel puesto en el clásico contra Universidad Católica.

Cabe recordar que los albos tienen la baja del delantero Javier Correa, que había sido la gran figura esta campaña, pero recientemente fue intervenido quirúrgicamente por una rotura de meniscos. Tampoco estará Claudio Aquino, que también fue operado, pero de apendicitis.

Mientras que Arturo Vidal está listo para volver tras una sobrecarga en el tobillo derecho, por lo que sería citado, pero no de la partida ante los granates.

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La probable formación de Colo Colo: Vozinha; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Iván Román, Joaquín Sosa; Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Lautaro Pastrán; Francisco Marchant, Gedeón Díaz y Marcos Bolados.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. La Serena?

El partido entre Colo Colo y Deportes La Serena se juega este sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.