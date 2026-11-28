El entrenador Fernando Ortiz manda un mix ante Deportes La Serena en el último partido del Cacique en casa.

Este sábado Colo Colo recibe a Deportes La Serena por la penúltima fecha de la Liga de Primera 2026, donde el campeón se despide de su público esta temporada, pues no volverá a jugar en el Estadio Monumental en lo que resta de lel año.

Para este partido, el entrenador Fernando Ortiz manda a la cancha un equipo alternativo, pues le dará descanso a figuras como Arturo Vidal, Jonathan Villagra, Álvaro Madrid y Maximiliano Romero, sumado a que trae cuatro bajas.

Estos son Javier Correa, Diego Ulloa, Claudio Aquino y Víctor Felipe Méndez, que fue el último que se supo en la previa, quien presentó una tendinopatía en la rodilla derecha.

En el arco también hay cambio, pues será de la partida Fernando De Paul en lugar de Vozinha, mientras que vuelven a la titularidad Tomás Alarcón, Lautaro Pastrán y Marcos Bolados.

Cabe recordar que el Cacique a mitad de semana tiene la ida por la semifinal de Copa Chile, donde le tocará visitar a O’Higgins el miércoles a las 19:00 horas en el Estadio El Teniente. Los albos tienen el doblete entre ceja y ceja.

La formación de Colo Colo: Vozinha; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Iván Román, Joaquín Sosa; Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Lautaro Pastrán; Francisco Marchant, Gedeón Díaz y Marcos Bolados.

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La formación de Colo Colo vs. D. La Serena.

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. La Serena?

El partido entre Colo Colo y Deportes La Serena se disputa este sábado 28 de noviembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 29 de la Liga de Primera.