Este lunes en Colo Colo dieron por iniciado el año, a la espera que mañana (martes) comience la pretemporada en el Estadio Monumental. Por ahora en el Cacique no hay refuerzos y acaban de oficializar a su nuevo entrenador, Jorge Almirón.

En paralelo, hay una situación que tiene en alerta a los hinchas albos. Se trata de lo que sucederá con el lateral izquierdo Erick Wiemberg, quien jugó a préstamo en el Cacique por todo el 2023, pero no existía la opción de compra.

Por lo tanto, este martes no se espera la presencia del zurdo en Macul, pese a que fue de los refuerzos mejores evaluados de la pasada campaña.

Wiemberg pertenece a Unión La Calera y parte de su pase también lo tiene Deportes Valdivia, club donde se formó y debutó en el fútbol profesional.

Su presidente, Raúl Villablanca, volvió a conversar con Bolavip y entregó una actualización respecto a esta negociación, ya que la intensión del valdiviano sería continuar en el cuadro popular.

“No nos ha llamado Colo Colo, no nos llamó Calera. La verdad nadie. En su oportunidad te lo comenté que me habló Alex Varas. Intenté comunicarme con la gente de Calera, envié un mensaje a uno de los señores Pini (propietarios del elenco cementero) y hasta el día de hoy todavía estoy esperando“, comenzó diciendo el timonel de Valdivia.

“Se suponía que Colo Colo hoy día se tenía que presentar ya. Es todo tan extraño, tan poca comunicación, tan poca formalidad. Yo pensaba que en la semana me iban a llamar, se iban a comunicar y nada”, continuó.

Erick Wiemberg jugó 32 partidos y convirtió tres goles en la temporada 2023 con Colo Colo. También se coronó campeón de Copa Chile con los albos. (Foto: Álex Díaz/Photosport)

Los porcentajes que tienen enredado el traspaso de Erick Wiemberg a Colo Colo

Sobre las dudas respecto a los clubes involucrados, Villablanca señaló que efectivamente Unión La Calera tiene los derechos formativos del jugador de 29 años, pero que los derechos económicos están repartidos en partes iguales con Deportes Valdivia.

“Hay un ítem ahí. Los derechos federativos corresponden a Calera, por algo jugaba allá, jugaba por ellos. Pero el 50% de los derechos económicos son de Calera y 50% de nosotros, Deportes Valdivia”, explicó.

Las dudas que quedan en Deportes Valdivia

En la misma línea, el mandamás del club de la Región de Los Ríos indicó que ante cualquier negociación deberían ser informados al respecto, “a no ser que estén haciendo algo raro como otro préstamo”.

“Independientemente de aquello tienen que conversar con nosotros y comunicarnos qué pasa esto con nuestro jugador, qué nos parece y nada, hasta ahora nada”, concluyó.