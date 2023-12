Durante la última temporada llegaron 11 refuerzos a Colo Colo, donde uno de los pocos que dejaron una impresión positiva fue el lateral izquierdo Erick Wiemberg, quien arribó al Estadio Monumental a préstamo por un año, sin opción de compra, desde Unión La Calera.

Ahora en el Cacique harán una evaluación final de la temporada para tomar las primeras decisiones de cara al armado del plantel del 2024, donde el zurdo estaría en los planes, por ende, en Blanco y Negro tendrían que entrar a ofertar por su pase.

En esa línea, uno de los equipos que es propietario de la mitad de su carta está totalmente abierto a transferirlo. Se trata de Deportes Valdivia, elenco donde se formó y debutó el jugador de 29 años.

En conversación exclusiva con Bolavip Chile, el presidente de El Torreón, Raúl Villablanca Bravo, despejó dudas sobre la situación de Wiemberg y la disposición para entrar en la negociación.

Eso sí, primero aclaró cómo recibió su administración el club y el lamentable descenso en la última campaña en Segunda División: “Nosotros llegamos a un club con muy poca información”.

“Descendimos por no cancelar un día X, no por atraso. No por no cancelar. Algunos dicen por falta administrativa, pero fueron los recursos no más que nos los tuvimos el día X. Esta categoría es súper difícil”, señaló Villablanca.

Erick Wiemberg jugó 160 partidos en Deportes Valdivia, donde anotó nueve goles. (Foto: Javier Torres/Photosport)

La situación de Erick Wiemberg con Deportes Valdivia

– ¿Cuál es la relación actual de Erick Wiemberg con Deportes Valdivia?

Erick Wiemberg tenemos el 50% todavía de Valdivia, el otro 50% es de Calera. Estamos esperando. Se comunicaron con nosotros, al menos el representante de Erick. Pero de Calera y Colo Colo al menos no hemos tenido acercamientos todavía, son muy especiales ellos.

– ¿Están a favor que sea vendido a Colo Colo?

Estamos esperando a que se comuniquen con nosotros, si es que obviamente Colo Colo tendría que hacer uso, hizo un muy buen año Erick, yo creo que fue de los destacados de Colo Colo. Por lo tanto me imagino que lo querrán asegurar.

– Su representante, Álex Varas, ya se puso en contacto con Deportes Valdivia.

Álex Varas conversó conmigo, también estaba un poco él en la incertidumbre, de los clubes, que son muy especiales a la hora de llegar a estas instancias. No hay mucha comunicación a veces y no hay mucha transparencia. Pero nosotros estamos esperando tranquilos, que lo que corresponde tiene que hacerse y será en estos días. Mientras antes, nosotros felices.

– Pese a que Deportes Valdivia descendió y vuelve al fútbol amateur, ¿De igual forma pueden ser parte de esta negociación?

En los medios algunos decían que por Valdivia descender perdía los derechos. No sé de dónde sacaron esa información. Lo desconozco así como legalmente, pero la lógica me dice que sería ridículo lo que plantean. Esto fue hace años, independientemente que el club desciende de categoría, la sociedad anónima sigue vigente siempre, la sociedad anónima deportiva profesional El Torreón, que es dueño del 50%, sigue vigente. Entonces no debería haber ningún cambio en ello.

Erick Wiemberg lleva 31 partidos oficiales y dos goles con Colo Colo. (Foto: José Robles/Photosport)

El mal recuerdo del traspaso fallido a la U en 2020

– Anteriormente se comentaba que Deportes Valdivia frenaba el traspaso de Wiemberg. En 2020 tuvo la posibilidad de ir a Universidad de Chile.

Eso fue en una administración diferente, los innombrables digo yo, pero hoy ellos no gestionan nada, no son parte del día a día del club. Nosotros felices, abiertos, corremos donde nos digan que vamos, nos vamos corriendo para poder llegar a acuerdo. Es un beneficio obviamente para Erick, que será fantástico que siga en Colo Colo, para nosotros y para todas las partes que están involucradas. Mientras antes creo que es mejor. No hay ningún problema, muy por el contrario.

– ¿En este periodo usted ha podido conversar con el jugador?

Yo no he conversado con Erick, no he querido ser imprudente. Él ya terminó el Campeonato, está en lo de él, nunca he querido molestarlo. Pero puede darse esa instancia también, ahora.

– Me imagino que para usted y Deportes Valdivia es un verdadero orgullo que Wiemberg esté brillando en un club tan grande como Colo Colo.

Él es un jugador emblemático de acá, de nosotros. Han salido varios jugadores de Valdivia importantes para el futbol chileno y uno de ellos, sin duda, es Erick.