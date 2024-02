Las palabras del volante nacional, Arturo Vidal tras lo que fueron los incidentes ocurridos en el Estadio Nacional en el duelo de la Supercopa de Chile entre Colo Colo y Huachipato, parecieron no caer muy bien dentro del medio futbolístico, en la que no apaciguó de buena manera lo que fueron estos actos delictuales.

Sobre este accionar, el periodista Cristián Caamaño se dio el espacio dentro de Radio Agricultura para enfrentar lo que fueron las palabras que emitió el ‘King’, las que consideró bastante desacertadas a lo que fue el criticó y duro momento vivido en el Nacional.

“No solo el hincha común, sino que estos jugadores también le tienen miedo a estos delincuentes, porque Vidal trata de justificar todo esto diciendo ‘si el partido se jugaba, nosotros le dedicamos la copa y ellos se quedaban tranquilos’, cuando la dirección del mensaje debe ser ‘le pedimos disculpas a todo el resto de la gente que no pudo disfrutar el partido por culpa de estos delincuentes que nos arruinaron la fiesta, ellos son responsables’”, comenzó señalando Caamaño.

Siguiendo en esa línea, el comunicador le aclara al ‘Bicampeón de América’ que esta decisión de suspender el encuentro fue la mejor que se pudo hacer y que ningunear a los que tomaron esta determinación, es un despropósito significativo, en la que la culpabilidad debería ir para otros.

“No es responsable la ANFP, no es responsable la seguridad del estadio, no es responsable la persona de la ANFP que bajó a conversar con los futbolistas y explicar el por qué de la decisión de la suspensión, no es culpa de los árbitros, acá hay que apuntar siempre es a la responsabilidad número 1 es de los delincuentes y ellos hay que atacarlos”, declaró.

Colo Colo no pudo gritar campeón debido a los incidentes de los inadaptados | Foto: Photosport

Caamaño y su fuerte llamado a Vidal

Con todo lo anteriormente mencionado, el periodista le hizo un fuerte llamado a Arturo Vidal tras lo que fue este duro hecho en la Supercopa, en la que le aclara que acá a los que tiene que enfrentar duramente, es a los desadaptados que generan este tipo de acciones.

“Arturo Vidal, tú tienes que enfocarte en ese grupo, que casi arruina tu debut con Colo Colo en Viña del Mar, que casi arruina esta posibilidad de que seas campeón en la cancha, que está fantástico, que me encanta que sigas levantando copas, pero por favor, el enemigo está en tu propio club”, explicó firmemente.

Finalmente, Caamaño se las canta claritas al crack nacional, en la que hace un llamado que para erradicar este tipo de hechos dentro de nuestro fútbol, se tiene que combatir enfrentando a los protagonistas que generan estos lamentables sucesos.

“El enemigo está en los tipos que se colocan la camiseta de Colo Colo, que a lo mejor ni siquiera son hinchas y van a dejar la cag… en todo Chile y afuera del país, entonces ponte de acuerdo compadre, para erradicar la violencia no tienes que ser campeón en la cancha a como dé lugar, a costo de vidas incluso, tú tienes que impedir que ocurran esas cosas y el llamado tiene que ser hacía ese público ‘no los queremos más’”, concluyó.