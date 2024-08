Colo Colo sufrió, a ratos, la revancha por los octavos de final de Copa Libertadores de América ante Junior de Barranquilla, pero de igual manera sacó el partido adelante y se clasificó a los cuartos de final del certamen continental.

Uno de los jugadores más criticados en las Redes Sociales por parte de los hinchas albos fue Marcos Bolados, quien no estuvo muy fino en el último cuarto de cancha e incluso desaprovechó una contra en donde se iba solo.

Marcos Bolados ayer en Barranquilla. | Foto: Photosport

Pese a que el ex Deportes Antofagasta se llenó de críticas, Cristián Caamaño prefirió ver el vaso medio lleno y rescata: “Olvidémonos si tuvo un buen o no partido a nivel individual, lo que importa es el aporte colectivo. No nos quedemos en el detalle si tomó una mala decisión, porque el trabajo global de cada uno fue importantísimo”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

“Nosotros quisiéramos que tomaran buenas decisiones, pero no estarían en Chile. Bolados no llevaría 8 años en el fútbol chileno; Bolados es Bolados, pero te da recuperación, velocidad y recuperación que quizás no te da otro jugador de Colo Colo”, sumó.

En el cierre, explica que por algo Bolados siempre termina jugando en los albos y que juga un rol clave en el equipo del DT albo: “Todos los entrenadores lo han premiado, por algo termina jugando siempre. A esta altura de su carrera no va a cambiar Bolados y en estos momentos, para Jorge Almirón, es un jugador fundamental”, remató.

Marcos Bolados en Colo Colo

Marcos Bolados registra la Copa Chile 2016, 2019 y 2023; Supercopa 2017 y 2022; Campeonato Nacional 2017 y 2022 en sus más de 200 partidos en que ha defendido la camiseta de Colo Colo.