Gustavo Quinteros está ad portas de negociar su renovación de contrato con Colo Colo. En las próximas semanas, se definirá si el entrenador continuará en el estadio Monumental o si los caminos se separan.

Cristián Caamaño analizó si el ciclo del entrenador santafesino está terminado en el Cacique. “Terminar el ciclo es cuando un técnico ya agotó la paciencia de todos en el club”, expresó el periodista en Deportes en Agricultura.

En ese aspecto, mencionó a un exitoso ex entrenador de la Universidad de Chile: “Por ejemplo, (Jorge) Sampaoli cuando se va a la Selección ¿Estaba agotado el ciclo? Estaba agotado. Ya tenía a todos en la U hasta la coronilla, había corregido cuatro veces su contrato”.

“Se había equivocado en todas las contrataciones posibles. Había dejado al club acachado con (Eduardo) Morante, con (Ezequiel) Videla, con (Luciano) Cibelli, una serie de jugadores carísimos por muchos años. Evidentemente todos, más allá de que sea un extraordinario entrenador Sampaoli, los tenía hasta la coronilla”, agregó sobre el estratega campeón de la Copa Sudamericana.

Caamaño considera que el entrenador de los Albos no colma la paciencia de la directiva: “Caso Quinteros creo que todavía no llega a ese extremo, a ese nivel rojo. Está en nivel amarillo de tolerancia, pero hay que ver ahora si Quinteros está dispuesto a recibir o dirigir un plantel con pocos recursos”.

Gustavo Quinteros finaliza contrato en diciembre de 2023. Para Cristián Caamaño el ciclo del entrenador en los Albos no está agotado (Foto: Photosport)

Cristián Caamaño cree que ahora la decisión para más por Gustavo Quinteros que por Colo Colo

El profesional de las comunicaciones continuó con su análisis sobre el entrenador santafesino: “Cuando tú empiezas a crecer en el club, empiezas a pedir, te acostumbras a una cierta clase de jugadores. Si con esa cierta clase de jugadores no alcanzas objetivos a nivel internacional y apenas a nivel local. Entonces, entre seguir perdiendo prestigio y dar un salto y me voy ahora con un título de Copa Chile, con un título el año anterior, todavía adorna bonito el currículum”.

“Creo que es más una decisión del entrenador irse. Creo que Colo Colo no lo va a echar, pero le va a dar señales de ‘mira, esto no es lo que te estas imaginando’, porque cuando él dice quiero un gran, ambicioso, proyecto, me parece que hoy Colo Colo en estas condiciones de Chile 3 no está para dárselo”, finalizó el comentarista en la 92.1.