Iván Morales tiene las puertas cerradas en Colo Colo debido al lío que alguna vez hubo entre su agente Juan Cruz Oller y Daniel Morón por más que digan que está zanjado. Ahora, el futbolista suena en San Lorenzo de Almagro en Argentina y el periodista Cristián Caamaño le prende velas al Tanquecito.

Morales sería borrado del Cruz que se debe deshacer de la carta del jugador, mandarlo a préstamo o simplemente terminar el contrato, que dura hasta 2025. El exjugador de Colo Colo aparece como posible en los Gauchos de Boedo y, en principio, eso le extraña al comentarista.

“En México no le fue bien y de hecho no pasó nada. Se desligó de Cruz Azul y no lo inscribieron para el campeonato que arrancó el fin de semana pasado. Qué suene Iván Morales en Argentina, me llama la atención“, expresó en Radio Agricultura.

Iván Morales suena en San Lorenzo y eso le extraña a Cristián Caamaño (Getty Images)

Morales está complicado y cuestionado en México, ya que el defensa Willer Ditta llegará a Cruz Azul y el afectado será el chileno. Lo de San Lorenzo le llama la atención a Caamaño, sobre todo por qué el cuadro transandino está tercero.

“Me llama la atención, sí, porque San Lorenzo no está como Independiente, está tercero. Ojalá Morales relance su carrera, sería espectacular”, admitió el periodista.

Iván Morales no tuvo buen paso en la Máquina Cementera y aún no ha sido inscrito en el equipo y está lejos de serlo. El jugador no volverá a Colo Colo que necesita a un delantero nacional y en Argentina suena el trascendido que llegará.