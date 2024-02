Los desmanes provocados por la barra de Colo Colo en la Supercopa ante Huachipato provocó la suspensión de dicho encuentro y generó una fuerte repercusión entre los hinchas nacionales.

Fue ahí que apareció Marcelo Díaz, volante de Universidad de Chile, quien a través de sus redes sociales le lanzó un duro palo a los fanáticos albos. “Nosotros te queremos, nosotros te cuidamos. Somos y siempre fuimos diferentes”, declaró Carepato, mensaje que fue acompañado con una imagen del Estadio Nacional.

Esto no quedó ahí, pues después Leonel Herrera, ex jugador del Cacique, le contestó a través de una entrevista con Redgol manera vehemente. “No queman estadios porque no tienen”, fue una de las tantas frases del ex emblema albo.

CRISTIÁN PISTOLA FLORES LE PARA LOS CARROS A LEONEL HERRERA

Estas palabras llegaron hasta los oídos de Cristián Pistola Flores, ex futbolista del conjunto Popular, quien en conversación con Bolavip Chile le dio un fuerte tirón de orejas al ex defensa central.

“Ya pasó de moda decirle “Indio” a los del Colo y a los de la U que no tienen estadio, yo creo que se equivocó Herrera”, lanzó el ex Santiago Wanderers.

Los incidentes en el coloso de Ñuñoa siguen llamando la atención de los hinchas nacionales | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

“Las raíces tienen que cambiar esto, los que vienen de atrás. Basta de esa guerra terrible, uno hace que las generaciones vengan con el odio ¿Para qué? Cambiemos la mente, andamos todos preocupados de que hay que pegarle a un colocolino y el colocolino de pegarle a la U”, sentenció.

¿QUÉ PASARÁ CON LA SUPERCOPA ENTRE COLO COLO Y HUACHIPATO?

Este lunes, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, confirmó que los 10 minutos restantes de la Supercopa se disputarán a puertas cerradas en fecha y recinto deportivo por confirmar.