Javier Correa deberá estar varias semanas fuera de las canchas al sufrir una rotura de meniscos en la rodilla.

Colo Colo recibió una pésima noticia de cara al cierre de la temporada 2026. Este martes se conoció que Javier Correa deberá someterse a una operación de meniscos durante los próximos días, lesión que lo dejará fuera de las canchas por el resto del año, pese a que el Cacique ya aseguró el título de la Liga de Primera.

El cordobés reveló en ‘Campeones Eternos’ que jugó los últimos cinco partidos con una rotura de meniscos: “Ahora jugué, Coquimbo, Palestino, la U. de Conce, Audax en Copa Chile y Ñublense con los meniscos rotos. Tengo los meniscos rotos”, afirmó.

Y tras dichas declaraciones, el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, confirmó en las últimas horas que el goleador albo deberá pasar por el quirófano debido a la fuerte lesión.

Así, el delantero argentino se perderá compromisos importantes para el Cacique, entre ellos las semifinales de Copa Chile, el clásico ante Universidad Católica y las últimas dos fechas del Campeonato Nacional. Sin embargo, su ausencia podría extenderse hasta el inicio de la próxima temporada.

Y es que, considerando la intervención quirúrgica y el posterior proceso de recuperación, se estima que Correa estará aproximadamente tres meses fuera de las canchas. De cumplirse esos plazos, su regreso se produciría a fines de febrero o comienzos de marzo de 2027.

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De esta manera, el atacante también se perdería la Supercopa 2027 y el arranque de la Liga de Primera. Su retorno, en tanto, podría coincidir con el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, competencia en la que Colo Colo espera tenerlo nuevamente disponible.

En síntesis…

Javier Correa estará aproximadamente tres meses de baja tras una operación de meniscos.

estará aproximadamente de baja tras una operación de meniscos. El delantero de Colo Colo volvería a fines de febrero o marzo de 2027 .

volvería a fines de febrero o marzo de . Correa se perderá la Copa Chile, el clásico ante la UC y la Supercopa.