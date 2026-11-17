Uno de los pilares de la extraordinaria campaña de Colo Colo dio a conocer de una compleja lesión que arrastra y que no le impidió brillar en el título.

En Colo Colo se han podido relajar tras haber asegurado la obtención del título en la Liga de Primera 2026, cuando todavía quedan tres fechas para el cierre de la temporada en el fútbol chileno.

Y una de las figuras de la estrella 35 del Cacique sorprendió a todo el mundo al confesar una compleja lesión que lo acompañó en el tramo final para ser campeones.

Se trata del goleador Javier Correa, quien en el podcast ‘Campeones Eternos’ reveló que los últimos cinco partidos los jugó con los meniscos rotos.

“Ahora jugué, Coquimbo, Palestino, la U. de Conce, Audax en Copa Chile y Ñublense con los meniscos rotos. Tengo los meniscos rotos”, confirmó el delantero argentino.

En esa línea, dio a conocer qué le hizo seguir adelante y no parar pese a esta lesión en las rodillas: “He dejado muchas cosas por estar nomás, porque siempre mi objetivo fue tener esta (medalla) colgada en mi cuello. Pero nada, no me importaba si me dolía, si no me dolía. Apretar los dientes y vamos nomás, ganamos y listo, ganaba y me ponía hielo y al otro día arrancaba de nuevo”.

Javier Correa fue campeón con los meniscos rotos. (Foto: Mauricio Ulloa Ganz/Photosport)

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“Son cosas que la gente no sabe y uno por ahí se guarda mucho, pero ya la ganamos, ya está, lo digo”, completó el futbolista de 34 años.

Pese a aquello, el cordobés se ha transformado en el máximo artillero de esta campaña de los albos, con 19 goles y seis asistencias en 26 partidos disputados. Incluso, en la goleada 6-1 sobre Universidad de Concepción anotó un póker (4 goles).

En síntesis

Javier Correa jugó cinco partidos del campeonato con los meniscos rotos .

jugó cinco partidos del campeonato con los . 19 goles y 6 asistencias logró el delantero en 26 partidos disputados.

y logró el delantero en disputados. Colo Colo aseguró su estrella 35 en la Liga de Primera 2026.