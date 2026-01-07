Unión Española se sigue sacudiendo de lo que fue su 2025 para el olvido, temporada que le significó al equipo que hoy dirige Gonzalo Villagra consumar su descenso a la liga de plata de nuestro fútbol para este 2026.

Por esto, en el conjunto ‘Hispano’ quieren volver rápidamente a la división de honor de nuestro fútbol y para eso, saben que será clave poder sumar importantes fichajes dentro de este mercado de pases para conformar un competitivo plantel.

El conjunto de Independencia ha oficializado la llegada de jugadores como Emiliano Vecchio, Patricio Rubio y Julio Fierro, nombres que sin duda prometen y esperan ser un gran aporte para lo que es el objetivo del club, que es volver a primera.

Dentro de lo que es este mercado de pases, en las últimas horas una importante noticia es la que podrían recibir los hinchas de Unión Española con un nuevo fichaje para el 2026, el que vendría desde Colo Colo.

Gutiérrez deja Colo Colo | Foto: Photosport

Se trata del defensor Daniel Gutiérrez, quien no entró en los plantes de Fernando Ortiz en Colo Colo para este 2026 y tendría todo encaminado para ser nuevo refuerzo de Unión Española, algo que podría oficializar en los próximos días.

Así lo comentaron en el programa ‘Vamos la Unión’, en la que señalaron que Daniel Gutierréz se acerca al conjunto de Independencia, tras el importante interés que tiene el equipo de Gonzalo Villagra en poder contar con él.

Por esto, los próximos días podrían ser claves para poder definir el futuro de Gutiérrez, quien de no mediar inconvenientes, en los próximos días podría ser el nuevo refuerzo de Unión Española para este 2026.

