El mercado de pases no para de moverse dentro del fútbol chileno, en la que cada uno de los equipos de nuestro país busca reforzarse de la mejor forma en esta ventana de transferencias.

En las últimas horas, un importante movimiento de mercado es el que se llevó a cabo, en donde el gran protagonista es un jugador de Colo Colo, que no era considerado por Fernando Ortiz para este 2026.

Se trata del defensor, Daniel Gutiérrez, quien no entró en los planes del DT argentino para esta temporada, debía buscar club para este año, el cuál consiguió y fue oficializado en las últimas horas.

¿Su nuevo club? será Unión La Calera, el conjunto ‘Cementero’ se quedó con los servicios del defensor nacional para lo que será esta temporada 2026, en la que espera poder tener un buen desempeño para tener su anhelada consolidación.

Gutiérrez defenderá la camiseta de Unión La Calera en este 2026 | Foto: Photosport

“Proveniente de Colo Colo y con importante experiencia a sus 22 años, Daniel Gutiérrez se convierte en el undécimo refuerzo del equipo de cara a la temporada 2026”.

La operación se concretó bajo un préstamo desde Colo Colo por toda la temporada, club con el cual viene de disputar más de 70 partidos como futbolista. De esta forma, Daniel ya entrena junto al resto de sus compañeros pensando en el 2026. ¡Mucho éxito ‘Dani’!”, señalaron en las redes del club.

De esta manera, Daniel Gutiérrez consumó su salida de Colo Colo en esta temporada, en la que tendrá su primera experiencia fuera del club, la que espera poder aprovechar de la mejor forma.

En Síntesis