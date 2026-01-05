Colo Colo ya puso en marcha su pretemporada 2026 con una agenda intensa y sin pausas. Tras los exámenes médicos del sábado en Clínica Meds y el primer entrenamiento dominical en el Estadio Monumental, el plantel albo inició este lunes una semana completa de concentración en el complejo del Sifup, en Pirque, donde Fernando Ortiz comenzó a delinear su trabajo de cara a la nueva temporada.

En ese primer entrenamiento en la Casa del Futbolista hubo una ausencia que no pasó desapercibida. Entre los jugadores del primer equipo y los juveniles que se sumaron a la práctica, no estuvo presente Daniel Gutiérrez, defensor que aún mantiene contrato vigente con el club y que supo ser considerado una de las grandes proyecciones de la zaga colocolina.

Daniel Gutiérrez siembra dudas en Colo Colo y su futuro es un misterio total (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

La situación llamó aún más la atención cuando el propio jugador dejó en evidencia su presente a través de redes sociales. Mediante su cuenta de Instagram, Gutiérrez mostró que se encuentra entrenando de manera individual, acompañado por el profesor de educación física Matías Covarrubias, lejos del grupo que trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico en Pirque.

Por ahora, no existe una versión oficial que explique su ausencia del plantel. No se sabe si se trata de una decisión técnica, de un tema físico puntual o de una señal relacionada con su futuro, considerando que en su puesto el panorama se volvió aún más complejo tras las incorporaciones de Joaquín Sosa y Diego Ulloa.

El drástico cambio en la carrera de Daniel Gutiérrez

El caso de Gutiérrez contrasta con lo que fue su irrupción en el primer equipo. En 2021, el defensor aparecía como una de las grandes promesas del club, pero con el paso de las temporadas nunca logró consolidarse ni encontrar la regularidad esperada, más allá de los distintos cuerpos técnicos que pasaron por la banca alba.

Durante la temporada 2025, el lateral izquierdo de 22 años sumó apenas 16 partidos oficiales, acumulando 612 minutos en cancha, casi siempre ingresando desde el banco y con un promedio cercano a los 38 minutos por encuentro. Ni con Gustavo Quinteros, ni con Jorge Almirón, ni posteriormente con Fernando Ortiz logró afianzarse como una alternativa fija.

Con contrato vigente hasta diciembre de 2026, el futuro de Daniel Gutiérrez aparece hoy lleno de incertidumbre. En las próximas semanas se definirá si logra reinsertarse en la consideración del cuerpo técnico o si Colo Colo opta por buscarle una salida a préstamo, en un intento por reencauzar la carrera de un jugador que alguna vez fue visto como el recambio natural de la defensa alba.

