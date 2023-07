Colo Colo en esta jornada tiene un partido de alto impacto para lo que es este segundo semestre, en la que los ‘Albos’ se verán las caras ante América Mineiro por los playoffs de la Copa Sudamericana, con la principal consigna que tienen de poder avanzar a la próxima ronda.

En esta jornada, el director deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón habló con Radio ADN y abordó muchas interrogantes sobre lo que respecta al futuro de algunos de los jugadores ante posibles salidas e incluso arribos, en la que partió desglosando la situación de Brayan Cortés.

“Si hay un club interesado en él y que pague la cláusula de salida (1.250.000 dólares), no tenemos absolutamente nada que hacer. Pero hoy en día, Brayan es jugador de Colo Colo, está muy metido en todo lo del club”, partió señalando Morón.

Otro de los temas que el ex portero reveló fue sobre por la oferta que revelamos en Bolavip hace algunos días por el delantero Matías Moya, la cual confirmó que fue real, pero que le jugador decidió quedarse y pelear un puesto en Colo Colo.

Morón abordó el tema de Matías Moya | Foto: Photosport

“El jugador conversó con su representante, con Quinteros y conmigo. Me dijo que vino a Colo Colo porque quiere jugar aquí y no desea dejar pasar la oportunidad de jugar en el club. Me encantó su respuesta”, destacó.

Siguiendo más sobre ese caso, el ‘Loro’ aportó más información ante esta situación de Moya “no significaba ahorrarnos algo, porque teníamos que pagarle un porcentaje de su sueldo, aunque sí había una buena opción de compra por él a futuro”.

Otro punto por el cual Morón fue consultado fue al rumor que se instauró en esta jornada sobre el posible retorno de Iván Morales a Colo Colo, en la que descartó tajantemente “absolutamente no, en ningún momento hemos visto esa opción, porque no está dentro de lo que nosotros estamos buscando hoy”.

Finalmente, Morón abordó lo que es un importante tema en Colo Colo la cual es la renovación de Gustavo Quinteros en la banca técnica, en la que adelantó que ya han existido conversaciones en este punto y que, sin duda, el plan de la directiva es poder renovarlo.

“Lo hablamos hace unos días en un almuerzo con Quinteros y la dirigencia. Conversamos de mucho fútbol y sentimos cuáles son las sensaciones del técnico por su estadía en Chile, el cariño que tiene por Colo Colo y él tiene claro que le gustaría quedarse en el club, en medida que los resultados deportivos se cumplan”, cerró.