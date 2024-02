Este lunes fue un día movido en Colo Colo. Mientras era presentado el delantero paraguayo Guillermo Paiva en el Estadio Monumental, en paralelo intentaba abandonar el país su compatriota, Darío Lezcano, quien dejó varias frases sabrosas en el Aeropuerto de Santiago.

Cabe recordar que el Motochorro fue cedido al Tacuary de Paraguay por toda la temporada luego de un opaco paso por el cuadro popular. Y en Pudahuel, hizo sus descargos, principalmente contra Gustavo Quinteros, el ex entrenador del Cacique.

Pero también se lanzó contra el actual director técnico, Jorge Almirón, quien finalmente lo cortó del equipo para este 2024.

“No entiendo por qué no me dieron la oportunidad. Porque jugué 45 minutos contra Liverpool (en pretemporada), no hice gol, pero hice la asistencia y me sentía muy bien. El entrenador me quería ver, me vio, entrené en el segundo equipo siempre. Pero cuando la semana pasada me sacó del equipo, ahí ya dije: ‘acá se terminó’“, expuso Lezcano.

Daniel Morón salió en defensa de Jorge Almirón

Estas palabras llegaron rápidamente al Monumental, donde el gerente deportivo Daniel Morón salió en defensa de la decisión del técnico argentino. Aunque quiso evitar cualquier polémica.

“No es mi labor tomar las palabras de un jugador que se está yendo, con un técnico que está recién llegado, porque las evaluaciones nosotros las hacemos al final. Y cada técnico tiene fiel independencia acá en este club de tomar las decisiones. Nosotros somos los encargados de poner los jugadores a disposición de ellos y cada uno de los técnicos tiene la posibilidad de tomar o no algún jugador. A medida que ellos entienden el trabajo que hacen durante la semana”, expuso el ídolo albo.

Daniel Morón en la presentación de Guillermo Paiva en Colo Colo.

El plantel de Colo Colo continúa cerrado

En la instancia, Morón también remarcó que el plantel del Eterno Campeón está cerrado por ahora. Eso sí, a la espera de lo que pueda pasar de aquí al cierre del libro de pases.

“El plantel hoy está cerrado, a no ser que haya alguna una cosa de muy último momento. Todavía nos queda tiempo hasta la fecha del 3 de marzo. Si llegara a haber algo muy excepcional, podríamos ver en qué condiciones“, expuso.

En esa línea, indicó que si logran acceder a fase de grupos de Copa Libertadores podrían ver la posibilidad de sumar un cuarto refuerzo para aquel torneo.

“Aunque haya una fase previa por jugar, nos quedan dos, la Fase 2, la Fase 3 y esperemos que eso nos lleve a la fase de grupos. Hay una etapa el 3 de marzo que se cierra el libro de pases, a no ser que después en la fase de grupos podamos inscribir un jugador, pero solo para Copa Libertadores“, cerró.