Colo Colo logró un soberbio triunfo por la cuenta mínima ante O’Higgins como visitante por la fecha 4 y se encaramó en los primeros puestos de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

En un duelo cerrado y donde los albos generaron las mejores ocasiones de peligro, el cero logró romperse a los 55’ luego que el portero Omar Carabalí le dejara servido un rebote a Claudio Aquino para definir sin complicaciones dentro del área.

A los 85’, el elenco de Macul volvería a festejar tras una tremenda jugada colectiva que finiquitó Maximiliano Romero, sin embargo una infracción en el inicio de la acción, invalidó el tanto vía VAR.

Con la victoria en El Teniente, los albos llegaron al tercer triunfo consecutivo en la Liga de Primera y el técnico Fernando Ortiz volvió a aplacar las críticas en su contra por el estilo de juego.

Así, Colo Colo llegó a los 9 puntos y se puso en la cima de la tabla de posiciones detrás de Huachipato por diferencia de goles. Los albos quedan encendidos a una semana del Superclásico contra Universidad de Chile, programado para el próximo domingo a las 18:00 horas en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones tras Colo Colo vs. O’Higgins