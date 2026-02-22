Colo Colo sigue con su buena racha dentro de la Liga de Primera, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz consiguieron su tercer triunfo consecutivo tras vencer por 1-0 a O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente.

Tras lo que fue este compromiso, el ídolo del ‘Cacique’ Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa y desglosó este importante triunfo para Colo Colo, en la que destacó a un pilar en la zaga: Joaquín Sosa

“Lo que pasa es que (Claudio Aquino) ha sido trascendental porque hizo el gol, entonces al no haber figura rutilantes en ninguno de los dos equipos, se la queda él, pero yo creo que (Joaquín) Sosa hizo un muy buen partido”, partió señalando Barticciotto.

Siguiendo en sus elogios por el defensor uruguayo, el ‘Barti’ destaca enormemente lo que ha sido la fiabilidad defensiva que se ha dejado ver en Colo Colo, en donde en esta faceta remarca la labor e importancia de Sosa.

Barticciotto destaca a Sosa | Foto: Photosport

“Provocó el gol, defensivamente Colo Colo anduvo bien y marcó bien, estuvieron bien los laterales y los dos centrales, pero me parece que Sosa fue el que más se destacó con la patriada del gol”, declaró.

Finalmente, Barticciotto destacó lo que fue el rendimiento de Colo Colo en este partido y principalmente los primeros minutos del segundo tiempo, en la que espera que esa imagen, se replique de forma sostenida en los próximos partidos del ‘Cacique’.

“Los primeros treinta minutos del segundo tiempo Colo Colo se hizo dueño de la pelota y del partido, este O’Higgins fue irreconocible, no tuvo poder ofensivo. Colo Colo sigue ganando y creciendo, pero el equipo todavía tiene que mejorar y para lo que viene tiene que mejorar aún más”, concluyó.

