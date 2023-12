Dante Poli pide las penas del infierno para Maximiliano Falcón en Colo Colo: “Si no lo desvinculan, deberían estar cerca de hacerlo”

Maximiliano Falcón descargó su furia contra las decisiones deColo Colo tras no poder viajar a Iquique para acompañar al equipo en la final de al Copa Chile. Peluca, junto con manifestar su malestar por quedarse fuera del viaje del martes, apuntó al tema de la cancha y describió una situación respecto al jacuzzi.

“Las cosas hay que decirlas. Nadie dice que hicieron mil conciertos y dejaron la cancha un desastre. Que tenemos una ducha para bañarnos y que se rompió la puerta del jacuzzi. Si esto repercute después veremos cómo lo solucionaremos”, expresó en conversación con Aire Libre en Cooperativa.

Dante Poli se refirió a los dichos del Peluca: “Hacer esta catarsis pública, más encima en una radio y, sostener lo que en algún momento había sido su rabieta, su enojo de esta forma, me parece impresentable”, expresó en el programa ESPN F90.

“Entiendo que Daniel Morón algo trata de bajarle los decibeles, ser conciliador, sobre todo con un jugador que es activo del club. Pero internamente me imagino que tanto él como director deportivo, el resto de los dirigentes, esto no lo pueden dejar pasar”, añadió el exftubolista.

Poli considera que el Cacique debe tomar una potente determinación con Peluca: “Para mí tienen que tomar una decisión, ojo, drástica respecto a la forma que se refirió a su club, las cosas y la manera que lo dice. De fondo y forma no corresponde a un jugador de un club. A mí me parece que si no lo desvinculan, yo creo que deberían estar cerca de hacerlo”.

¿Cuándo juega Colo Colo por la final de la Copa Chile?

Los Albos enfrentarán a Magallanes este miércoles 13 de noviembre a las 19:00 en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.